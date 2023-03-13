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Aktüel Gelibolu Yarımadası 108. yıl dönümüne hazırlanıyor
Aktüel

Gelibolu Yarımadası 108. yıl dönümüne hazırlanıyor

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart’ta Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 17:30:00 -
Gelibolu Yarımadası 108. yıl dönümüne hazırlanıyor

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ziyaretçilerin Çanakkale Şehitler Abidesi ziyaretinde “Çanakkale ruhu”nu daha güçlü hissedeceğine inandıklarını belirterek şöyle konuştu: “Drenajları, çiçeklendirmesi, giderleri, statikleri, ışıklandırmaları dahil her şeyine baktık. Çanakkale Şehitler Abidesi bütün o büyük kahramanlarımızın, şehitlerimizin sembolüdür. Aslında Mehmetçik, 18 Mart’ta haklı bir zafer kazanarak en büyük abideyi kalbimize dikmiştir ama bu abideler, bu anıtlar da o büyük kahramanlığı unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çok önemlidir.”

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