Gelibolu Yarımadası 108. yıl dönümüne hazırlanıyor

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ziyaretçilerin Çanakkale Şehitler Abidesi ziyaretinde “Çanakkale ruhu”nu daha güçlü hissedeceğine inandıklarını belirterek şöyle konuştu: “Drenajları, çiçeklendirmesi, giderleri, statikleri, ışıklandırmaları dahil her şeyine baktık. Çanakkale Şehitler Abidesi bütün o büyük kahramanlarımızın, şehitlerimizin sembolüdür. Aslında Mehmetçik, 18 Mart’ta haklı bir zafer kazanarak en büyük abideyi kalbimize dikmiştir ama bu abideler, bu anıtlar da o büyük kahramanlığı unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çok önemlidir.”