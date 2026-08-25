Gelgit RES 49,5 MWe Kurulu Gücüyle Temiz Enerji Üretimine Katkı Sağlayacak

Gelgit Yenilenebilir Enerji, İstanbul’un Silivri bölgesinde hayata geçirdiği rüzgar enerji santralini devreye aldı. Türkiye’nin temiz enerji kapasitesine önemli bir güç katacak olan tesis, ülkenin yeşil enerji dönüşümünü de destekleyecek. Toplam 49,5 MWe kurulu güce sahip Gelgit RES, her biri 5,9 MWm / 5 MWe gücündeki 10 adet rüzgar türbiniyle yılda yaklaşık 183 GWh elektrik üretecek. Proje, yüksek üretim kapasitesinin yanı sıra bölgedeki karbon emisyonlarının azaltılmasında da kritik bir rol üstlenecek.

119 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonununu önleyecek

Silivri bölgesinde hayata geçirilen Gelgit RES, yalnızca elektrik üretmekle kalmayacak; temiz hava ve sürdürülebilir bir gelecek hedefine de doğrudan katkı sağlayacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına odaklanan yatırım, yılda yaklaşık 119 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçecek. Bu miktar, 5,4 milyon ağacın doğaya sağladığı faydaya eşdeğer bir çevresel kazanç anlamına geliyor.

2030 yılında hedef 3.000 MW kurulu güce ulaşmak

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Bu yatırımla birlikte, Efor Holding’in enerji alanındaki büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık. 717 MW’lık enerji portföyümüzün ilk projesi ve rüzgar enerjisi alanındaki ilk yatırımımız olan Gelgit RES, uzun vadeli hedeflerimize ulaşma konusundaki kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Enerjiyi, ülkemizin geleceği ve sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda farklı yenilenebilir enerji kaynaklarında geliştireceğimiz yeni projelerle üretim gücümüzü ve sektördeki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz.

Çevresel sorumluluğu, teknolojiyi ve sürdürülebilir büyümeyi odağımıza alarak 2030 yılında 3.000 MW kurulu güce ulaşmak ve Türkiye’nin enerji dönüşümünde güçlü bir rol üstlenmek için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Gelgit RES’in hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve sürece katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyor; yatırımımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.