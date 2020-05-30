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Spor

Geleneksel satranç turnuvası online olarak yapıldı

AYDIN (İHA) – Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu’nun geleneksel satranç turnuvası, pandemi nedeniyle bu yıl ülke genelinde online olarak düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:51:29 -
Geleneksel satranç turnuvası online olarak yapıldı

AYDIN (İHA) – Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu’nun geleneksel satranç turnuvası, pandemi nedeniyle bu yıl ülke genelinde online olarak düzenledi.


Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu 7. Satranç Turnuvası, bu yıl online olarak ülke genelinde internet üzerinden düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya Aydın için rekor sayılabilecek sayıda sporcu kayıt oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Azerbaycan’dan aralarında milli takım oyuncuların da olduğu 254 sporcu ile güzel bir organizasyon gerçekleşti. Youtube üzerinden yayınlanan online turnuva Milli Takım Antrenörlerinden Yasin Emrah Yağız moderatörlüğünde Okul Müdürü Özcan Kardeş ve okul öğretmenlerinden Mustafa Eynallı’nın katılımı ile canlı yayınlandı.


Youtube Satranç Dünyam kanalında canlı yayınlanan turnuva, binden fazla görüntülenme aldı. Dereceye giren sporcuların satranç kitapları ile ödüllendirildiği turnuvada birçok heyecanlı müsabaka gerçekleşti.

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