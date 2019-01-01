Gelen teklifleri elinin tersiyle itiyor! Kameni oynamadan parasını alıyor
Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de lisansı çıkarılamayan Carlos Kameni kendisine gelen teklifleri reddediyor.01 Ocak 2019 Salı 17:19
Fenerbahçe, 1.5 yıl daha sözleşmesi olan 34 yaşındaki kaleci Kameni'den kulüp bulmasını istedi. Ancak yıllık 2.2 milyon euro ücret alan Kameni'ye gelen teklifler oldukça düşük. Tecrübeli kaleci de bunun için sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemiyor ve antrenmanlarını aksatmıyor.
Yönetim kiralamayı düşünüyor
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yönetimi, Kamerunlu kaleciyi kiralamak ve böylece yabancı kontenjanını boşaltmak istiyor. Yönetim, Kameni'ye yurt dışında bir kulüp bulamazsa yurt içinde bir takıma kiralamayı amaçlıyor. Yönetim, gerekirse tecrübeli kalecinin ücretinin önemli bir bölümünü de ödemeyi göze aldı.
YORUM YAZ