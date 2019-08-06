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Gelecekte herkesin kendi uydusu olacak

Bilim insanları yakın gelecekte firmaların hatta bireylerin tıpkı drone’lar gibi kendilerine özel küp uydularının olabileceğini belirtiyorlar.

06 Ağustos 2019 Salı 10:37
Gelecekte herkesin kendi uydusu olacak

Milli uzay sanayisinin geliştirilmesi kapsamında ASELSAN ile küp uyduların yönetim kitini (tepki tekeri) ekibiyle üreten Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğr. Üyesi Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk, yakın gelecekte firmaların hatta bireylerin tıpkı drone’lar gibi kendilerine özel küp uydularının olabileceğini ifade etti.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde her şeyin daha küçük boyutlarda yer aldığına dikkat çeken Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğr. Üyesi Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk, yakın uzay için çok amaçlı büyük uyduların devletler için büyük yatırım gerektiren ve zaman alan sistemler olduğunu vurguladı. Günümüzde küp uyduların uluslararası arenada bir veya iki amaç için rahatlıkla kullanılabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ertürk, Türkiye için de son on yıldaki gelişmeler ile yüzde 100 yerli küp uyduyu üretmeye daha yakın olunduğunu ifade etti.

Küp uyduların günümüzde en çok istek yapılan bileşenlerden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ertürk, en küçüğü halen 10 santimetreden başlayan küp uydular hakkında bilgi verdi.

Ertürk, “Küp uydular şu anda yakın uzay dediğimiz bölgede görev alıyorlar. Bu da dünyanın çevresinde yaklaşık 2 bin kilometreye kadar yakın bir bölge. Küp uydular çok hızlı bir şekilde imal edilip, çok düşük maliyetle genellikle bir ya da iki görevle bu işi yapıyorlar. Belki de gelecekte her birimizin küp uydusu olacak. Bir telefonumuz olduğu gibi dünyanın belirli bölgelerine bunları gönderip, kendimizle ilgili bilgileri de toplayabileceğiz” dedi.

Farklı ülkelerin kendi milli unsurları ile maliyetlerinin değişiklik gösterdiğine vurgu yapan Doç. Dr. Ertürk, “Ortalama 40 ila 50 bin dolar arasında bir maliyet oluyor. Bu büyük uyduların yapım masraflarını dikkate aldığımızda oldukça küçük bir rakamdır. Bu rakamlar daha da aşağıya inebilir. Küp uyduların fırlatma ile ilgili sıkıntıları oldukça az. Dolayısıyla çok küçük fırlatma maliyetleri ile de birden fazla çoklu küp uydu gönderilebiliyor” diye konuştu.

Mars’a giden uydularla beraber oradaki bilgilerin dünyaya aktarılması konusunda küp uyduların kullanılmasının da dünya gündeminde olduğunu belirten Ertürk, “Şu anda küp uydular bizim 2 bin kilometrelik alanımız içerisinde ciddi anlamda bilgiler getiriyor. Görüntüleme bilgisi, yeni sistemlerin denenme bilgisini alabiliyoruz. Bunu yaklaşık 3-4 yılda büyük uydularla yapmak maliyet açısından oldukça zorludur” ifadelerini kullandı.


2009 yılında ilk küp uydunun İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından atıldığına dikkat çeken Ertürk, bu sistem içerisinde yer alabilmek düşüncesiyle ASELSAN’ın da desteğiyle sürece dahil olduklarını dile getirdi.

Tepki tekerinin bir uydunun ana unsuru olduğunu vurgulayan Ertürk, “Yerli tepki tekeri yönetim kitini milli olarak ürettik. Türkiye’de bir ilki oluşturuyor. Tepki tekeri bir uydunun ana unsurlarından tanesi. Bugüne kadar bu tepki tekerleri ithal edilen bir üründü. Biz bunu kendi olanaklarımızla ve ASELSAN’ın desteğiyle Türkiye’de ilk kez milli ve yerli olarak üretmiş durumdayız” diye konuştu.

Ertürk, “Küçük uydular yapmak suretiyle; anlık görevleri uzayda yaptırabilecek kabiliyetiniz olabilmektedir. Türkiye bu yeteneği kazanırsa ve çok miktarda küp uyduyu uzaya gönderirse, ciddi anlamda uzaydaki çalışmalar alanında göstermiş olduğu performansı ile kendi geleneksel teknolojik gelişmelerini rahatlıkla kullanabilir” diyerek sözlerini tamamladı

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:37
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