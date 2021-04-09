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Siyaset Gelecek Partisi'ne saldırı düzenlendi
Siyaset

Gelecek Partisi'ne saldırı düzenlendi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Gelecek Partisi binasına saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:42:00 -
Gelecek Partisi'ne saldırı düzenlendi

Sakarya'da, Gelecek Partisi Arifiye İlçe Başkanlığı'nın binasına saldırı düzenlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gelecek Partisi Arifiye İlçe Başkanlığı binasına yönelik dün gece saldırı düzenlendi. Parti binasının camları soda şişesi atılarak kırıldı.

Bu sabah binanın camlarının kırık olduğunu gören parti üyeleri, polise bildirdi. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindik, "Bu saldırıyı şiddetle nefretle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimizden ve bağımsız yargıdan failleri ve varsa faillerin arkasındaki kişileri ortaya çıkarıp, bu provokasyonu tüm yönleriyle aydınlatmasını talep ediyoruz" dedi.

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