Gelecek Partisi'nden öyle bir video sızdı ki... 'Efendim 2016 diyecektiniz, 2014 sizin döneminiz'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki '128 Milyar dolar nerede?' provokasyonuna ortak olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir video kaydetti. Video kaydının bir bölümü ise kamuoyuna sızdı.

Kendi dönemini de eleştirince...

Davutoğlu söz konusu videoda, AK Parti iktidarını, "Memleketin tüm muhalif partileri ve ekonomi uzmanları, 2014 yılından bu yana, şeffaf şekilde yayımlanmayan verileri ve 128 milyar dolar rezervin akıbetini haklı olarak sorarken, çıkıp, 'Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır' diye açıklama yapmanız..." diyerek eleştirirken, araya ajans danışmanı girdi. Araya giren kişi, Davutoğlu'na, '2014 dediniz, 2016 idi efendim. Çünkü 2014 sizin döneminizdi' uyarısında bulundu. Davutoğlu'nun bu gafına karşılık, kamuoyu, 'Allah böyle şaşırtır' yorumunda bulundu.