  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Toplumda yeri olmayan eşcinsel azgınlar değerlerimizi hedef almaya devam ediyor: Sokaklar bitti türbelere musallat oldular!

İstanbul için yeni koronavirüs kararı

Verdikleri oy yüzünden üzerlerine kapıyı kilitlediler, bir kadın fenalık geçirdi! CHP'de şok kavga

Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif: Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! Yunan bakana tepki: "Ben böyle bir şey görmedim"

ABD uçağı sınıra yaklaştı! Rus savaş uçağından engelleme

HDP'den Kobani olayları kitapçığı: Sırtını terör örgütlerine yaslayanları akıl dışı söylemlerle savundular!

Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yeni safha

Müzayede evine Hitler tepkisi: Bugün yaşıyor olsaydı...

Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır
Siyaset Gelecek Partisi'nden öyle bir video sızdı ki... 'Efendim 2016 diyecektiniz, 2014 sizin döneminiz'
Siyaset

Gelecek Partisi'nden öyle bir video sızdı ki... 'Efendim 2016 diyecektiniz, 2014 sizin döneminiz'

'128 milyar dolar nerede?' provokasyonuna ortak olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2014 yılını eleştirmeye başlayınca, araya danışmanı girerek, "Efendim, 2016 diyecektiniz. 2014 sizin döneminiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 23:38:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki '128 Milyar dolar nerede?' provokasyonuna ortak olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir video kaydetti. Video kaydının bir bölümü ise kamuoyuna sızdı.

Kendi dönemini de eleştirince...

Davutoğlu söz konusu videoda, AK Parti iktidarını, "Memleketin tüm muhalif partileri ve ekonomi uzmanları, 2014 yılından bu yana, şeffaf şekilde yayımlanmayan verileri ve 128 milyar dolar rezervin akıbetini haklı olarak sorarken, çıkıp, 'Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır' diye açıklama yapmanız..." diyerek eleştirirken, araya ajans danışmanı girdi. Araya giren kişi, Davutoğlu'na, '2014 dediniz, 2016 idi efendim. Çünkü 2014 sizin döneminizdi' uyarısında bulundu. Davutoğlu'nun bu gafına karşılık, kamuoyu, 'Allah böyle şaşırtır' yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ne desek...

Kılıçdaroğlu nun kankasına da bu yakışırdı..kendi kendini rezil etmek yani.
  • Yanıtla

Fikret

Gittiğin yol yol değil bu yol seni aydınlığa çıkarmaz.Dostlarin seni bir gün yolda bırakır.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Altını olan vatandaşlar dikkat! 'Kademeli olarak gerçekleşebilir' iddiası
Ekonomi

Altını olan vatandaşlar dikkat! 'Kademeli olarak gerçekleşebilir' iddiası

Altına yatırım yapanlar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri merak ederken, sarı metalle ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'nin müthiş doğal gaz hamlesi! Hatay'a ilerliyor
Ekonomi

Türkiye'nin müthiş doğal gaz hamlesi! Hatay'a ilerliyor

Türkiye'nin ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi "Ertuğrul Gazi"nin salı günü Hatay'a ulaşması bekleniyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay