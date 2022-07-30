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Siyaset Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık!
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olma ihtimaline ilişkin "Ortak aday olarak verilirse asla kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 09:32:00 -
Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin, CHP liderinin emeklerinin "tüm toplum tarafından bilindiğini" söyleyerek, "Özellikle Ankara, İstanbul seçimleri, İYİ Parti'nin seçimlere girmesinden biliyoruz. Şu andaki diyalogları ile ilgili de biliyoruz. Çıkıp 28 Şubat ile sıkıntılar varken özeleştiride bulunması kıymetli değil mi?" diye konuştu.

Üstün, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda "kimsenin bir itirazı olmayacağını" söyledi.

Tele1'de katıldığı programda konuşan Üstün, "Ortak aday olarak verilirse asla kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

MUSTAFA

Bunlar sanki ikisi birbirlerine nekadar çok BENZİYOR sanki YUMURTA İKİZİ gibi,KAFA YAPILARIDA AYNI,herkes sevdiğiyle HAŞROLACAK

fetösavar

seçimin ertesi günü görürüm sizi... masa falan kalmayacağı gibi yarısı silinip gidecek direk çöplüğe... bugünlerin kıymetini bilin masada oturanlar...
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