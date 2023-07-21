Gelecek Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek tepki!

Kılıçdaroğlu, "Özdağ ile aranızda bakanlıklar ile MİT Başkanlığı'nı içeren gizli bir protokol var mıydı?" sorusuna, "Evet vardı." diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak da dahil olmak üzere kimsenin bu anlaşmadan haberinin olmadığını itiraf etti.

Gelecek Partisi'nden sert tepki!

Medyascope‘a konuşan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla ne kadar güvenilmez bir siyasetçi olduğunu ortaya koymuyor mu? Bu kadar güvenilmez bir profil ile ülke nasıl yönetilecekti?" diye soran Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Ben bu sorgulamayı şahsen yapıyorum. Bu sorgulamayı siyasetçi olarak değil vatandaş olarak yapıyorum. Kendi emeğimi falan geçtim. Bu çok anlamsız, çok kötü. Burada bir siyasi akıl yok benim görebildiğim kadarıyla. O yüzden de açıkçası bugün bu duruma baktığımda yani üzülerek söylüyorum ama iyi ki olmamış diyorum. Belki de ben o kabinede yer alacak isimlerden biriydim ona rağmen söylüyorum bunu.

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