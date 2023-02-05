Gelecek Partisi'nden flaş açıklama! "Üzerimize daha fazla gelirseniz Erdoğan'ın..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu önce, "Altılı Masa liderlerinin imzası olmadan Cumhurbaşkanı kritik kararlara alamayacak" dedi. Gelen eleştiriler üzerine de "O zaman biz çekilelim iktidar olsunlar" resti çekti. Altılı Masa yandaşları "küçük enişte" eleştirileri yapınca, Gelecek Partisi'nden bu sefer de "Erdoğan" resti geldi. Gelecek Partisi kurucusu, muhalefete üstü kapalı olarak, "Üzerimize daha fazla gelirseniz Erdoğan'ın yanına geçeriz" mesajı verdi.

Erdoğan her şeye rağmen aileden biridir

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Muhsin Emre Demiröz, kişisel Twitter hesabından "Gelecek Partisi'ne 'küçük parti' sayın genel başkanımıza 'küçük enişte' diyerek aklınca bizi tiye alan zavallı muhalifler; size don olan bize gömlek olur. Tayyip Erdoğan, tüm çatışmalarımıza rağmen aileden biridir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz, bizden çok siz üzüleceksiniz." paylaşımı yaptı.

Muhalefet biz olmadan iktidar olamaz!

'Erdoğan aileden biri' paylaşımına gelen tepkiler üzerine Demiröz, "bana edilen hakaretleri okuyunca muhalefetin neden biz olmadan iktidara gelemeyeceğini daha iyi anladım. Size rağmen iktidar olucaz, sefiller... Ama sabrın da bir sınırı var, çok da zorlamayın.." dedi.

Demiröz'ün, kendilerini fasulye gibi nimetten sayan çıkışı, "AK Parti sanki size çok meraklıydı" yorumlarına sebep oldu.