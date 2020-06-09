Gelecek Partisi'nde istifa kararı
Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Alper Gülebaş partisinden istifa etme kararı aldı.
Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Alper Gülebaş'ın yerine, yönetim kurulu oy birliği ile Gülşen Efe getirildi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu genel başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nde, İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürüten Alper Gülebaş'ın istifa dilekçesi, yönetim kurulunda kabul edildi. Bugün toplanan İzmit İlçe Yönetimi, kongreye kadar partinin ilçe başkanlığını Gülşen Efe'nin yapmasını kararlaştırdı. 1984 Kandıra doğumlu olan Gülşen Efe, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Öte yandan Gülebaş'ın istifa nedeni henüz bilinmiyor.