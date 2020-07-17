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Aktüel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Bu ülkenin geleceğini bu toprakların çocukları belirler"

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:17:43 -
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Bu ülkenin geleceğini bu toprakların çocukları belirler"

KONYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ne Washington'da, Pensilvanya'da oturanlar ne de Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalıp Çin'e selam verenler... Bu ülkenin geleceği, istikbali ve istiklali Anadolu çocuklarının elindedir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'da bulunan Davutoğlu, partisinin ilçe teşkilat binasının açılışı için geldiği Cihanbeyli'de partilileri selamladı.

Teşkilat binası önünde parti ve Türk bayraklarıyla toplananlara hitap eden Davutoğlu, 63 ilde 300 ilçede başkan atadıklarını ve kongrelere başladıklarını söyledi.

Davutoğlu, FETÖ'nün hain darbe kalkışmasının dördüncü yılına ilişkin, "Birileri bu memlekete bir elbise biçmek istediğinde, bir gece karanlığında sokakları tanklarla doldurmak istediğinde yürekli Anadolu, Rumeli insanı meydana çıktı ve 'bu ülkenin kaderini bir tek bu ülkenin halkı belirler' dedi. Biz de Konya'dan, Cihanbeyli'den sesleniyoruz; bu ülkenin geleceğini bu toprakların çocukları belirler. Ne Washington'da, Pensilvanya'da oturanlar ne de Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalıp Çin'e selam verenler... Bu ülkenin geleceği, istikbali ve istiklali Anadolu çocuklarının elindedir." diye konuştu.

15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün Gelecek Partisi kadroları birgün benzer bir fedakarlık yapmak gerekirse sağına soluna bakmadan meydanlarda olacaktır. O gün İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da ve Anadolu'nun birçok şehrinde meydanlara çıkanlar daha sonra il başkanlığı yaptıkları parti tarafından 'metal yorgunu' diye dışlandı. Biz metal yorgunu falan değiliz, bize yorgunluk yaraşmaz ve yakışmaz. Geceyi gündüze katar, kanımızın son damlasına kadar bu ülke için çalışırız."

Davutoğlu, konuşmasının ardından parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

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