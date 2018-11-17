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Gelecek nesiller Wi-Fi yüzünden yok olacak

Soğuk Savaş döneminde mikrodalga teknolojisi uzmanı olarak görev yapan Birleşik Krallık bilim adamı kendi hükümetini uyardı:

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:45
Gelecek nesiller Wi-Fi yüzünden yok olacak


Neredeyse herkes evinde Wi-Fi bulunduruyor. Oysa önceleri bazı güvenlik endişeleri vardı ama sonunda Wi-Fi’nin özellikle çocuklara zararlı olabileceği sonucuna varıldı.

Wi-Fi beyin sağlığından uyku kalitesine kadar çeşitli şeyler üzerinde olumsuz etkiye sahip.. Dünya Sağlık Örgütü, cep telefonları ve WiFi gibi cihazlardan gelen radyasyonu 'Muhtemel Kanserojen' (Sınıf 2B) olarak sınıflandırdı.

Wi-Fi’den gelen termal olmayan radyo frekansı, normal hücresel gelişimi, özellikle de hamilelerde fetüs gelişimini bozabiliyor.

Bu radyasyon türü çocuklarda ve gençlerde olduğu gibi büyüyen dokuları etkiler. Onlar yetişkinlerden daha fazla hassastırlar ve gelişim sorunları daha büyük risk altında..

Beyin ve dölü etkileniyor

Düzensiz uyku düzenine sahipseniz, bunun sebebi cep telefonlarından ve Wi-Fi’den olabilir. Ve hepimiz biliyoruz ki uyku yoksunluğu sağlığa zararlı olabilir.

Wi-Fi yoğunluğu beyin fonksiyonunu etkiler. Böylece, beyin aktivitesi azaltılır ve sonuç olarak konsantre olmakta zorluk çekebilir veya hafıza kaybına uğrayabilirsiniz.

Dölü nötralize ediyor.

Wi-Fi, erkeğin döl hücrelerini tehdit eden başka bir sebep.

Wi-Fi frekanslarına maruz kalma sperm hareketini azaltır ve DNA parçalanmasına sebep olur.

Kanser Riskini Artırıyor

Elektromanyetik radyasyona maruz kalma tümör gelişim riskini artırıyor.

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Neyse ki, tehlikelerden kendinizi koruyabilecek yollar var; Mutfakta veya yatak odasında kablosuz yönlendirici kullanmaktan kaçının. Telefonu cebinizde, baş ucunuzda tutmayın. Hamile iseniz, telefonu karnın yakınında tutmayın. Telefonunuzu odanızın diğer ucunda veya aracın koltuğunda tuttuğunuzdan emin olun. Konuşmaktan daha fazla mesaj kullanın.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:45
  1. wifi
  2. wifi'ın zararları
  3. kanser riski

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