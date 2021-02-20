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Aktüel Gelecek gençlerle şekillenecek
Aktüel

Gelecek gençlerle şekillenecek

Yıldırım Millet Kıraathanesi’nde KPSS ve YKS’ye hazırlanan gençlerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin kente ve ülkeye dair görüşlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bursa’mızın geleceğini gençlerle beraber şekillendirme noktasında kararlıyız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 10:21:00 -
Gelecek gençlerle şekillenecek

Anaokulundan ortaokula, liseden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademelerinde öğrencilere destek olacak yatırımları hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Yıldırım İlçesi’ne kazandırdığı Millet Kıraathanesi, özellikle sınavlara hazırlanan gençlerin gözde mekanı oldu. Pandemi tedbirleri nedeniyle seyreltilmiş düzende yarı kapasite ile hizmet veren Yıldırım Millet Kıraathanesi, özellikle KPSS ve YKS’ye hazırlanan gençlerin eğitim üssü oldu. Fırsat buldukça Millet Kıraathanesini ziyaret edip, sınavlara hazırlanan gençlere moral veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yine gençlerle buluştu. Gençlerin Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini dinleyen Başkan Aktaş, onların şehir ve ülke gündemine dair sorularını yanıtladı. Sohbet havasında geçen buluşmada gençlerle tecrübelerini paylaşan Başkan Aktaş, gençlere bir hedef koymaları ve o hedefe ulaşmak için azimle çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Gelecek onlarla şekillenecek

Özellikle gençlerle yaptıkları söyleşilerin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Bugün de sınavlara hazırlanan 35-40 arkadaşımızla bir araya geldim. 18-25 yaş aralığında, ‘Z kuşağı’ diye tabir ettiğimiz gençlerimizin heyecanına şahit olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Bursa'nın caddesine, sokağına, gelişmelere, kültüre, sanata ve spora ne kadar duyarlı olduklarına bizzat şahit oldum. Çok mutlu oldum. Gerçekten her şeyi takip ediyorlar, her şeyi gözlemliyorlar. Onların daha güzel bir Bursa'da yaşamaları için yapılması gereken çalışmalar konusunda çok istifade ettiğim bir akşam oldu. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Gençler ile buluşmak, sohbet etmek, onları dinlemeye ve anlamaya çalışmak, Bursa’mızın geleceğini onlarla beraber şekillendirmek noktasında çok kararlıyız” diye konuştu.

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