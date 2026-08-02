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Eğitim Geleceğine yön verecek gençlerimiz için önemli bir rehber
Eğitim

Geleceğine yön verecek gençlerimiz için önemli bir rehber

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olan tercih döneminde gençlerimizin doğru bilgiye ulaşması, gelecekteki eğitim ve kariyer yolculukları açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı süreçte öğrencilerimize ve ailelerine yol göstermek, doğru tercihler yapmalarına katkı sunmak amacıyla hazırlanan Akit Gazetesi Tercih Rehberi Eki, önemli ve kıymetli bir çalışma olarak okuyucularla buluştu.

Gençlerimizin üniversite ve bölüm tercihlerinde ihtiyaç duyduğu bilgileri bir arada sunan, eğitim ve gelecek planlamasına ışık tutan bu özel çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

 

Bu değerli çalışmanın hayata geçirilmesinde gösterdikleri gayret, özveri ve titiz çalışmalarından dolayı Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Mehmet Enes Kaçmaz’a ve kıymetli reklam ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz.

 

Eğitim ve gençlerimizin geleceğine katkı sağlayan, toplumsal faydayı önceleyen bu tür çalışmaların son derece değerli olduğuna inanıyoruz. Akit Gazetesi’nin hazırladığı Tercih Rehberi Eki’nin öğrencilerimize ve ailelerimize faydalı olmasını, doğru tercihlerin yapılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.

 

Başta Mehmet Enes Kaçmaz ve çalışma arkadaşları olmak üzere, bu kıymetli eserin hazırlanmasında emeği geçen tüm Akit Medya Grubu çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz.

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