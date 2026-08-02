Geleceğine yön verecek gençlerimiz için önemli bir rehber

Gençlerimizin üniversite ve bölüm tercihlerinde ihtiyaç duyduğu bilgileri bir arada sunan, eğitim ve gelecek planlamasına ışık tutan bu özel çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Bu değerli çalışmanın hayata geçirilmesinde gösterdikleri gayret, özveri ve titiz çalışmalarından dolayı Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Mehmet Enes Kaçmaz’a ve kıymetli reklam ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz.

Eğitim ve gençlerimizin geleceğine katkı sağlayan, toplumsal faydayı önceleyen bu tür çalışmaların son derece değerli olduğuna inanıyoruz. Akit Gazetesi’nin hazırladığı Tercih Rehberi Eki’nin öğrencilerimize ve ailelerimize faydalı olmasını, doğru tercihlerin yapılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.

Başta Mehmet Enes Kaçmaz ve çalışma arkadaşları olmak üzere, bu kıymetli eserin hazırlanmasında emeği geçen tüm Akit Medya Grubu çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz.