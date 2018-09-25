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Geleceğin yıldızı olarak görülen isim kadroya giremiyor!

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, Valencia maçı kadrosuna alınmadı.

25 Eylül 2018 Salı 17:31
Geleceğin yıldızı olarak görülen isim kadroya giremiyor!

Celta Vigo'da gözden düşen ve bir dönem kadro dışı kaldıktan sonra son haftalarda yedek kulübesinde yer alan milli oyumcumuz Emre Mor, Valencia deplasmanı için belirlenen kadroya dahil edilmedi.

"EMRE MOR KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ"

Teknik direktör Antonio Mohamed, Emre Mor yerine başka oyuncuları denemeye karar verdiğini belirtirken; "Emre Mor kendini çok geliştirdi ancak takımın durumunu da ele almalıyız ve kulübeden çözüm üretmek için farklı seçeneklere gitmeliyiz. Yedek kulübesinde çok fazla ofansif oyuncu seçmek istemedim" ifadelerini kullandı.

SADECE 38 DAKİKA OYNADI

Bu sezon sadece ilk haftadaki Espanyol maçında 38 dakika süre alan Emre Mor, Celta Vigo'nun daha sonra oynadığı 4 maçta da görev alamadı. Celta Vigo, 5 hafta sonunda La Liga'da 8 puanla 4. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:31
  1. Valencia
  2. Espanyol
  3. Emre Mor
  4. Celta Vigo

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