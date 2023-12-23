“Geleceğin Yıldız Kızları” projesinde başvuru süreci devam ediyor

Ülker ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun, U15 Kız Futbol Milli Takımı için yetenekli oyuncu adaylarını keşfetme hedefiyle birlikte hayata geçirdiği “TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları” projesine başvuru süreci uzatıldı. 30 Aralık’a kadar ulkeryildizkizlar.tff.org’a başvuru yapanlar arasından yeteneklerine göre seçilecek 33 futbolcu adayı, 25-30 Ocak tarihleri arasında U15 Hazırlık Kampı’na katılma hakkı elde edecek. Katılımcılar, Kadın Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen hareketleri içeren videolarını ulkeryildizkizlar.tff.org sitesine yükleyerek seçmelere dahil olabilecekler.

Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun birlikte hayata geçirdiği ve futbola gönül veren yetenekli kız çocuklarına “fırsat eşitliği” sağlama hedefiyle yola çıkılan “TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları” projesinde başvuru süreci uzatıldı. Böylece katılımcılar 30 Aralık tarihine kadar ulkeryildizkizlar.tff.org web sitesine başvuru yapabilecek, Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen hareketleri (dribling, şut, pas, teknik kapasite) yaparak oluşturdukları videolarını web sitesine yükleyebilecekler. Son başvuru tarihi olan 30 Aralık’a yaklaşırken, ulkeryildizkizlar.tff.org web sitesine çok sayıda başvuru geldi.

Türkiye veya yurt dışında yaşayan, 2009-2010-2011 doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkına sahip kız çocuklarına fırsat eşitliği sunma ve onları keşfetme amacıyla hayata geçirilen projede başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, videolar arasından Milli Takım Teknik Direktörleri’nin beklentilerini karşılayan 33 futbolcu adayı belirlenecek. Seçilecek adaylar, 25-30 Ocak tarihleri arasında U15 Hazırlık Kampı’na katılacak. Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kamp, futbolun yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimleri de içerecek.

U15 Kız Futbol Milli Takımı’nın futbolcu havuzunu geliştirebilmek adına bu projenin önemli bir basamak oluşturacağını söyleyen Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da şunları söyledi: “Ülkemiz kadın futbolunda altın çağını yaşıyor. Kısa süre önce milli takımımızla peş peşe aldığımız başarılı sonuçların ardından Uluslar B Ligi’ne yükselmenin sevincini yaşadık. Grupta şu ana kadar oynadığımız karşılaşmalarda oldukça iyi bir performans sergiledik. Önümüzdeki dönemde milli takımımızı çok daha iyi yerlerde göreceğimize yürekten inanıyoruz. Bu başarıların devam etmesi için kadın futboluna ilgiyi sürekli canlı tutmamız ve kadın futbolcu adaylarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmek adına daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Ülker ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesinin kızlarımızın futbola ilgisini görünür şekilde artıracağına ve ülkemizde kadın futbolunun gelişimine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz.”

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