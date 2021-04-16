Geleceğin teknolojileri Turkcell fiber gücüyle şekilleniyor

İletişim şirketi Turkcell, küresel bağlanabilirliğin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten yüzlerce şirketin üyesi olduğu uluslararası topluluk Telecom Infra Project’le (TIP) birlikte önemli bir çalışmaya imza attı. Çalışma kapsamında sektörün ilk yüksek hızlı modüler fiber optik transponder çözümü Turkcell şebekesi üzerinde denendi. Denemeyle Turkcell’in Avrupa ile Gebze veri merkezleri arasında Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘açık’ ve ‘ayrıştırılmış’ optik şebeke mimarisi kullanılarak 250 kilometre mesafede 200Gbps hızla veri transferi yapıldı.

Güvenilir altyapı

Cassini Open Optical Packet Transport olarak adlandırılan bu yeni çözüm sayesinde hızla dijitalleşen dünyanın artan fiber haberleşme ihtiyaçlarına gelecek yıllar boyunca esnek, ölçeklenebilir ve güvenilir bir altyapıyla cevap sunulabilecek. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yeni nesil teknolojilerin geliştirildiği organizasyonlarda aktif biçimde yer aldıklarını belirtti. Sezgin, şöyle konuştu: “Sektördeki öncü rolümüzü yenilikçi teknolojilerin ülkemize kazandırılması anlamında da sürdürüyoruz. Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanmasında önemli bir rol oynayan ‘Cassini Open Optical Packet Transport’ projesiyle fiber iletişim teknolojilerinin geleceğine yön veren operatörlerden biri olduk.

Talepler süratle karşılanacak

Yaptığımız bu denemeler sayesinde önümüzdeki dönemde programlanabilir, tedarikçi bağımsız, otonom şebekeler vizyonumuzu hayata geçirerek 5G’yle yaygınlaşacak olan sanal gerçeklik, otonom sürüş, uzaktan cerrahi, akıllı şehirler gibi uygulamaların getireceği güvenilir ve yüksek hızlı veri transferi ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğiz. Türkiye’yi iletişim teknolojileri alanında öncü ülkelerden biri haline getirmek için bu tip uluslararası organizasyonlarda aktif rol alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke insanımızın ihtiyaçlarını en yeni teknolojilerle karşılamak için inovatif çözümleri test etmeye ve şebekemize dahil etmeye devam edeceğiz.”

İyi bir örnek tıp

İcra Direktörü Attilio Zani ise şunları söyledi: “Yeni ‘Cassini’ teknolojisi, ticari kullanım gereksinimlerini karşılayan açık ağ ürünleri oluşturabilmek için operatörle tedarikçilerin bir arada çalışarak geliştirdiği ve test ederek onayladığı ortak bir çalışmanın sonucudur. ‘Cassini’nin Turkcell’in fiber ağındaki başarılı testi aynı zamanda TIP’in küresel bağlanabilirliği artırmaya yönelik çalışmaları ve dijitalleşen ekonomilerden kaynaklanan artan veri trafiği talebini karşılamaya nasıl katkıda bulunabileceğini açıkça ortaya koyan iyi bir örnektir.”

Esnek çözüm imkanu

Turkcell’in denemesini gerçekleştirdiği yeni çözüm klasik optik şebeke teknolojilerden farklı olarak programlanabilir ve ayrıştırılmış şebeke mimarisi kullanıyor. Bu mimari, klasik bütünleşik yaklaşımın aksine fiber optik şebeke üzerindeki bağımsız bileşenlerin ayrı ayrı geliştirilmesine olanak tanıyor. Bu sayede farklı donanım ve yazılım üreticilerinin çözümleri bir araya getirilerek ihtiyaçlara yönelik olarak esnek çözümler sunulabiliyor.