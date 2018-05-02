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Geleceğin tahkim avukatları yarıştı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) geleceğin hukukçularını ikinci kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:26
Geleceğin tahkim avukatları yarıştı

Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’na katılan 18 üniversiteden 282 öğrenci, 47 takım halinde birincilik hedefiyle mücadele etti. Final duruşmasında kazanan taraf Bilkent Üniversitesi ekibi oldu. 47 takımın yer aldığı kurgusal duruşmalar çekişmeli geçti. Genç hukukçular, final duruşmasında ter döktü.

KIYASIYA YARIŞTILAR

Geçen yılki yarışmanın ikincisi Bilkent Üniversitesi ekibi, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu’nun koçluğunda, bu yıl birincilik sevincini yaşadı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibi üçüncülük ödülünü alırken, en iyi dava dilekçesi ödülü geçen yılın birincisi Galatasaray Üniversitesi’ne, en iyi cevap dilekçesi ödülü Marmara Üniversitesi’ne, ISTAC özel ödülü yarışmada en iyi takım ruhunu sergileyen İstanbul Şehir Üniversitesi’ne verildi. Geleceğin Tahkim Avukatı Ödülü’nü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibinden Sevdanur Arslan kazandı.

 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:26
  1. İstanbul Tahkim Merkezi
  2. Genç ISTAC platformu
  3. Bilkent Üniversitesi
  4. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  5. Galatasaray Üniversitesi
  6. Marmara Üniversitesi
  7. İstanbul Şehir Üniversitesi

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