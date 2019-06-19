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Geleceğin sporcuları yaz spor okullarında yetiştiriliyor

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından güreş, tenis, judo, boks, basketbol, voleybol, hentbol, bilardo, yüzme, atletizm, badminton, tekvando, futbol, satranç, okçuluk, bisiklet ve su sporları branşlarında açılan yaz spor okullarında eğitim verilmeye başlandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
Geleceğin sporcuları yaz spor okullarında yetiştiriliyor

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından güreş, tenis, judo, boks, basketbol, voleybol, hentbol, bilardo, yüzme, atletizm, badminton, tekvando, futbol, satranç, okçuluk, bisiklet ve su sporları branşlarında açılan yaz spor okullarında eğitim verilmeye başlandı.


17 branşta 11 fahri ve 7 kadrolu branş antrenörü ile başlatılan yaz spor okulları, ‘Haydi Tatvan Spora’ sloganı ile gerçekleştiriliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte başlatılan kurslarda toplamda ilçe genelinde 5-18 yaş arası 3 ile 5 bin çocuğa eğitim verilmesi hedefleniyor. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan’ın kentsel anlamda inanılmaz bir değişim yaşadığını ve bu değişimin sosyal yaşantıda da büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Özkan, “Bu vesileyle çocuklarımızın aynı ortamda yaşayarak birbirlerine destek olmaları ve arkadaşlık kavramının önemini anlamaları açısından da bu okullar önemlidir. Spor okullarımızda öğretilen becerilerle sorumluluk duygusu kazanan çocukların özgüveni artıyor” diye konuştu.


Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş ise, “Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okulları büyük ilgi görüyor. Bu yıl 17 farklı branşta gerçekleştireceğimiz yaz spor okullarımızda hedef kitlemiz 5- 18 yaş aralığı ve 3 ile 5 bin arasında çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim sezonunun bitmesinin ardından yaz spor okulları ile binlerce çocuğa spor yaptırarak zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sunacağız. Hedeflerimizin önümüzdeki yıllarda 10 bin çocuğa spor yaptırmaktır’’ dedi.


Kardaş, 18-25 yaş arası 150 genç için de spor lisesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO), polis meslek yüksek okulu (Pomem) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) kurslarını açtıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
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