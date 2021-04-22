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Teknoloji Geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor
Teknoloji

Geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor

İletişim devi Turkcell’in Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiği Cyber Camp eğitim programının altıncısı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:18:00 -
Geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor

Yakup Sarıçiçek

Bu yıl 3 bini aşkın gencin müracaat ettiği program ve çevrim içi olarak düzenlenecek ve 8 Mayıs’a kadar devam edecek. Cyber Camp 2021’e, GNÇYTNK’e başvuran ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençler katılıyor. Eğitimler sonunda başarılı olanlar Turkcell’de siber güvenlik uzmanı olarak görev yapmaya hak kazanacak. Turkcell’inişe alım programı GNÇYTNK kapsamında yürütülen Cyber Camp 2021’le Türkiye’ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırılması amaçlanıyor. Cyber Camp’la Türkiye’ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırmayı amaçladıklarını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, şunları kaydetti: “Kurum olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla sadece teknolojiye yatırım yapmıyoruz. Aynı zamanda düzenlediğimiz eğitim programlarıyla ülkemizin yarınları olan gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Dijitalleşmeye bağlı olarak tüm dünyada siber güvenlik uzmanlarının öneminin daha da arttığını görüyoruz. Bu alanda yetişmiş uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik hayata geçirdiğimiz programımıza gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgi ülkemiz adına bizi oldukça mutlu etti.”

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