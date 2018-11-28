Geleceğin beyinleri ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen, 47 ilden 480 makalenin katıldığı Konya Bilim Merkezi Sosyal Bilimler Makale Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezinin önemli bir misyona sahip olduğuna vurgu yaparak, gençlerin yetişmesi ve geleceğe hazırlanması açısından önemli olan yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Faaliyetlerimizi gördük

Konya Bilim Merkezindeki törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Necdet Subaşı, Konya Bilim Merkezinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, yarışmanın öneminden bahsetti. Subaşı, “Bu yarışma vesilesiyle ne tür faaliyetler yürüttüğümüzü ve nereye doğru gittiğimizi, insan yetiştirme düzenimizin nasıl bir durumda olduğunu çok önemli örneklerle görmüş olduk” dedi.

Daha çok çalışmalıyız

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, “Bu yarışma da mevcut bilgimize değer katıyor, anlam katıyor. Sizler bu değerlerle bayrağı daha yukarı çıkaracaksınız. İstikbalimiz de çok daha güzel olacak” mesajını verirken, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, geçmişte bir dönem teknik, fen veya sosyal bilimlerin ikinci plana atıldığını ama bu yanlışın bugün düzeltildiğini belirterek, “Fen liselerinin yanında sosyal bilimler liseleri de faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzde 2023 hedefi var. Yetmedi 2053 hedefi var. Yetmedi 2071 hedef var. 2071’in de yeniden hedefe kilitlendiğimiz geleceğe yürüdüğümüz ve insanlığa çok güzel hizmetler sunduğumuz bir başlangıç yılı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Önemli bir misyona sahip

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül törenine ev sahipliği yapan Konya Bilim Merkezi’nin TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk bilim merkezi olduğunu hatırlatarak, “2014’te Cumhurbaşkanımız tarafından açılan ve o günden beri de 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan bir merkez. Konya Bilim Merkezi uluslararası standartlarda olan ilk bilim merkezi aynı zamanda. Bilim Merkezimiz sadece ziyaretçilerimiz için değil festivallerle, bugün yaptığımız bu etkinlikle de ülkemizde önemli bir misyon sahibi” dedi. Başkan Altay, yarışmaya katılan öğrencilere de şöyle seslendi: “Zirveye çıkmak için tırmanmak gerekiyor ve tırmanış da her zaman yukarıya doğru olmaz. Bazen yatay seyirde bazen inişli çıkışlı ama hedefe doğru kilitlenip oraya doğru ilerlediğinizde zafer Allah’tandır. Hiç merak etmeyin, bir gün hepiniz ülkemizin önemli insanlarından olacaksınız. Buna hepimiz inanıyoruz.”