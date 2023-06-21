Geleceğin beyaz önlüklü zorbalarından LGBT provokasyonu! Yemin metni okunurken bunu yaptılar...
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin mezuniyet töreninde fakülte dekanı yemin metnini mezun olan öğrencilere okuturken, "Cinsel yönelim' ifadesini metinden çıkarttı. Öğrenciler ise metne hep bir ağızdan "cinsel yönelim" ifadesini ekledi.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde LGBT provokasyonu yapıldı.
Mezuniyet esnasında "Hekimlik Andı" okunurken, yemini okutturan fakülte dekanı, "hastalarımın cinsel yönelimine ayrım yapmayacağım" ifadesini okumayarak, sadece, "cinsiyet ayrımı yapmayacağım" dedi.
Yeni mezun sapkınlık sevici doktor adayları ise, "hastalarımın cinsel yönelimine ayrım yapmayacağım" ifadesini metne ekledi.
Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu yaşanan anı Twitter hesabından paylaşarak, "Hekimlik andı üzerinde ayrımcılığa yol açabilecek her değişiklik etik ihlal ve suçtur!" ifadeleri ile dekanı hedef aldı.