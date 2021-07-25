Gel vatandaş CHP belediyeciliğine gel! Çöp toplatılır, otobüs ittirilir!

yeniakit.com.tr

İstanbul Sarıyer'de arıza yapınca İETT otobüsünün yolcular tarafından ittirilmesi, CHP'li Maltepe Belediyesi'nde alınmayan çöplerin vatandaşlar tarafından toplanması, CHP'li belediyeciliğin iş bilmezliğini gösterirken sosyal medyada tepki yağmaya devam ediyor.

Yolcular İETT otobüsünü ittirdi

Sarıyer'deki Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde içinde yolcular bulunan İETT otobüsü arıza yaptı. Rampaya gelince aniden arıza yapan otobüse vatandaşlar müdahale etti. Araçtan inen yolcular İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, gündeme bomba gibi düştü. Bu görüntülerin ardından kendisi tatil yaparken, İstanbullulara rezillik yaşatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yapdı.

Vatandaşlar çöp toplamıştı

Yolcuların İETT otobüsünü ittirmesi akıllara yakın zamanda, CHP'li Maltepe Belediyesi'nde alınmayan çöplerin vatandaşlar tarafından toplanmasını getirdi.

CHP'li Maltepe Belediyesinde biriktiği için kokuya neden olan çöp dağları, vatandaşlar tarafından toplanmıştı. CHP'li vatandaşların çöp topladığı görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

CHP'li belediyelerin vatandaşa hizmet götürememesi dalga konusu olmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlar ile CHP'li belediyeciliği ti'ye aldı.

İşte paylaşımlar: