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'Gel bakalım Muharrem, ne konuşacaksın Trump’la?'

Ersoy Dede bugünkü yazısında, Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’yi kürsüye çağırırken kullandığı üslubu değerlendirdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 10:01
'Gel bakalım Muharrem, ne konuşacaksın Trump’la?'

Star gazetesi yazarlarından Ersoy Dede, bugünkü yazısında Muharrem İnce’nin adaylığı açıklandığı sırada, Kılıçdaroğlu tarafından kürsüye çağrılışını değerlendirdi. Dede, Kılıçdaroğlu’nun bu üslubuyla daha ilk günden patronun kim olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İşte Ersoy Dede’nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

“(…) Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi kürsüye davet ediyor; “Gel Bakalım Muharrem”.. Bu baskın tavır akıllara bambaşka bir soruyu getiriyor. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, daha ilk günden ‘gel bakalım’ falan diyerek, asıl patronun kim olduğunu gösterdi. Peki Sayın İnce cumhurbaşkanı seçilirse, ülke yönetimine  de ‘gel bakalım Muharrem, ne konuşacaksın Trump’la?’ falan diye müdahale edecek mi?.. Yürütmede bir iki başlılık hazırlığı mı bu? (…)”

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 10:01
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. muharrem ince
  3. Ersoy Dede
  4. Star gazetesi
  5. gel buraya muharrem

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  • koçkoç34 dk önce
    ADAM CHPHükümetin emekli ikramiyesini seçim yatırımı olarak görmüş. bakalımmı?**her yıl 1000 tl.mı x****************AKPtüm vatandaşları SGK güvencesine aldı seçim yatırımı, hastaya ve bakıcısına maaş bağladı seçim yatırımı, Emekli leri maaş kuyruğundankurtardı, gaz, yağ, tüp, ekmek, tüm gıda ürünlerinintemelihtiyaç maddelerinin karaborsa kuyruklarınıkaldırdı seçim yatırımı.AKPMarmarayı da seçim yatırımı yaptı, Osmangazi köprüsü ,Avrasya tüneli,3. Köprü, 3. Havalimanı , kanal istanbul , Türkiyenin her iline hava alanı, her ile bölünmüş yollarseçim yatırım. Türkiyenin tüm dağlarının altından tünellerle yolları kısalttı seçim yatırımı. PKK nınkökünü kazıdı ülkemizdeseçim yatırımı. Fetönün kökünü kazıdı seçim yatırımı,. Savunma sanayimizidünyaya muhtaç olmaktan kurtardı seçim yatırımı, Şehirlerde akmayan suları yanmayan elektrikleri, çöp dağlarından şehirleri, hava kirliliğinden ülkemizi kurtardı seçim yatırımı. Limon satan öğretmenlere öğretmengibi yaşama birgelir vermesibunlar hep seçim yatırımıöylemi? EVET BU HALK BU İYİ İŞLERE KARŞILIK TABİKİ AKP ye oy verecek.Verşyorda. Nankörler ağlar sızlardertleri soygun yapamıyorlar diye. AKP ülkemizi soyanlarında faiz lobilerininde mafyanında kökünü kazıdı.
Bugünkü Akit

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