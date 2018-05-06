Star gazetesi yazarlarından Ersoy Dede, bugünkü yazısında Muharrem İnce’nin adaylığı açıklandığı sırada, Kılıçdaroğlu tarafından kürsüye çağrılışını değerlendirdi. Dede, Kılıçdaroğlu’nun bu üslubuyla daha ilk günden patronun kim olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İşte Ersoy Dede’nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

“(…) Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi kürsüye davet ediyor; “Gel Bakalım Muharrem”.. Bu baskın tavır akıllara bambaşka bir soruyu getiriyor. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, daha ilk günden ‘gel bakalım’ falan diyerek, asıl patronun kim olduğunu gösterdi. Peki Sayın İnce cumhurbaşkanı seçilirse, ülke yönetimine de ‘gel bakalım Muharrem, ne konuşacaksın Trump’la?’ falan diye müdahale edecek mi?.. Yürütmede bir iki başlılık hazırlığı mı bu? (…)”