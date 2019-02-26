GEKA ’2019 yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme’ toplantılarına Denizli’de devam etti

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, toplam 30 milyon TL bütçeli ‘Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim’ adli iki mali destek programı ile KOBİ’lere ve girişimcilere proje bazında azami 500 ve 750 bin TL’lik hibe desteği sağlanacağını kaydederek, hedeflerinin Denizli, Aydın ve Muğla’nın potansiyellerini daha fazla açığa çıkarmak olduğunu belirtti.

GEKA tarafından, Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim mali destek programları bilgilendirme toplantısının Aydın’ın ardından Denizli’de gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası toplantı salonundagerçekleştirilen etkinlikte potansiyel başvuru sahiplerine mali destek programlarına başvuru şartları hakkında bilgilendirmeler yapılarak, programların içerikleri tanıtıldı.

GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ve ajans çalışanları tarafından yapılan sunumlarla programlar hakkında bilgilere verildi.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdoğan, ajansın 2019 yılı ‘Proje Teklif Çağrıları’ kapsamında iki destek programını ilan ettiğini hatırlattı.Akdoğan, “Projelerimiz ‘Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim’ destek programları olmak üzere iki mali destek programımız var. Ülkemizin için çok önemli olan güçlü ve yerli bir sanayinin oluşması, güçlenmesi gerçekten bu günlerde büyük önem arz etmekte. Yönetim kurulumuzun kararı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile ‘güçlü sanayi’ programını ilan etmiş durumdayız. Bu programda bir işletmemize azami 750 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlayabileceğiz. Bu yüzde 50 bir hibe desteği olacak. Aynı zamanda geri ödemesiz bir hibe desteği. Burada öne çıkan konularımız yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi” diye konuştu.

“KOBİ’lerimizin projelerini bekliyor ve desteklemeyi hedefliyoruz”

Amaçlarının KOBİ ve girişimcilerin mali destek programları ile desteklenmesi olduğunu aktaran Akdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bölgemize ithal edilen ürünlerin bir şekilde bölgemizde üretilmesi, ülkemizin için ihracatın arttırılmasına katkı sağlanması gibi başlıklarımız var. Ayrıca tasarım ve markalaşma konularını da destek gündemimize aldık. Bu teklif çağrısı yani, ‘Güçlü Sanayi Mali Destek Programı’ gerçekten bizim ve Denizlimiz için çok önemli. Bilindiği gibi ajansımız Aydın, Denizli, Muğla kentlerinde faaliyet göstermekte ve hepsinin ayrı ayrı güçlü olduğu yönler var. Bu Güçlü Sanayi Mali Destek Programı’nda makine imalatı, teknik desteği, ileri teknoloji ürünler konularında KOBİ’lerimizin projelerini bekliyor ve desteklemeyi hedefliyoruz.”

“Bu projede de biz hem üretelim ve bunu yaparken de temiz üretelim diyoruz”

Akdoğan konuşmasının devamında Temiz Üretim Mali Destek Programına değindi. Bu programda çevreye zarar vermeden üretim yapılmasını hedefliyoruzve program bütçesi toplamda 5 milyon TL bütçeli pilot bir program. Yine bu programda da bölgemiz için, bilindiği üzere bölgemiz cennet gibi bir bölge. Denizli, Aydın ve Muğla doğal güzelleri ile kültürel zenginlikleri ile ön plana çıkmış ama bir yandan da sanayisi ve üretimi de çok güçlü. Bu programda da biz hem üretelim ve bunu yaparken de temiz üretelim ve çevremizi koruyalım mantığı ile yola çıktık.

2 mali destek programımızın bütçesi 30 milyon TL. İnşallah bölgemize ve Denizli’ye hayırlı projeler kazandırırız diye düşünüyorum” dedi.