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Geğirme eylemi neden olur?

İnsan hayatının olmazsa olmazlarından olan geğirmenin nedenleri nelerdir? İşte cevabı...

06 Temmuz 2018 Cuma 23:04
Geğirme eylemi neden olur?

Geğirmek, insan hayatında ve daha birçok canlının hayatında yaşamın sağlanabilmesi için olmazsa olmazlardandır. Günümüzde her insanın yapmış olduğu bu durum son derce doğal ve son derece gereklidir. Öyle ki mide içerisinde ve özfagus bölgesinde meydana gelen gazların dışarı atılabilmesi için yellenmenin haricinde tek yöntem geğirmedir. Özellikle yemek yeme sonrasında ve aşırı sıvı tüketimi sonrasında içeride bulunan gazların sıkışması durumunda insanlar geğirme ihtiyacı duyarlar. Bu olay insan vücudunda bazen belli hastalıklardan dolayı da ortaya çıkabilmektedir. Özellikle safra kesesi hastalıkları, mide ülseri sorunları, mide kardia bozuklukları gibi hastalıklar insanlarda geğirme ihtiyacının normalden çok daha fazla olmasına neden olmaktadır.

GEĞİRMENİN NEDENLERİ

Kişinin çiğnediği sakız, direk olarak kişinin bol bol hava yutmasına ve midenin sindirim yapmasına neden olacaktır. Bu durumlarda sakız geğirmeyi yüzde yetmiş oranında arttırır.

Sindirilmesi çok zor olan besinlerin tüketilmesi durumunda da kişi yaklaşık bu tüketimden 20 dakika sonra şişkinlik sorunu yaşar ve bununla birlikte geğirmeye başlar. Geğirme eylemi kişiyi her hangi şekilde olursa olsun rahatlatacaktır. Bu nedenle gerektiği zaman geğirmekten kaçınmayın.

Günümüzde özellikle yağlı gıdalar olmak üzere geğirmeye neden olabilecek birçok gıda bulunmaktadır. Bu gıdalardan bazıları, tüketildiği anlarda bile insanlarda geğirmeye yol açar. Bundan dolayı geğirme bazı besinlerden sonra kaçınılmaz bir hal alır.

Safra kesesinin tam olarak görevini yapamaması ya da diğer safra kesesi hastalıklarında insanlarda çok ciddi bir şekilde gaz açığa çıkar. Bu gazlanma direkt olarak geğirme eylemine sebep olduğu gibi aynı zamanda insanlarda mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklara da neden olabilir.

İnsanlarda mide asidinin çok fazla salgılanması durumunda da açığa gaz çıkar ve bu gaz insanlarda geğirme ihtiyacını meydana getirir. Bu nedenle tükürük bezi sorunu olan insanlar da geğirme rahatsızlığını yaşarlar.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 23:04
  1. geğirmek
  2. mide

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