Gedson Fernandes son dakika transfer haberi

Gedson Fernandes transfer haberleri... Jorge Jesus tarafından sürekli yedekler listesinde tercih edilmesine kızan Gedson, “Ayrılmak istiyorum” diyerek mutsuzluğunu dile getirdi. Gedson Fernandes, yönetimle görüşme yaptı ve "Takımdan ayrılmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Portekiz basınından Record'da yer alan haberde Gedson Fernandes, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini iletti. Haberde ayrıca Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ısrarını sürdürdüğü vurgulandı. Benfica'nın Spartak Moskova ile başladığı maça yedek kulübesinde başlayan ve süre alamayan Gedson Fernandes, Moreirense ile oynanacak maçın da kadrosuna alınmadı.

Fatih Terim’den Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Portekizli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gedson Fernandes kimdir?

9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome ve Principe adalarında dünyaya gelen Gedson Fernandes, futbola Portekiz Ligi'nde başladı. São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı. Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı.

2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benficanın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı.Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.

31 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:20'de Galatasaray futbolcunun geçici transferini KAP'a duyurdu. 500 bin avro bedelle sezon sonuna kadar kiralandı. Oyuncuya 650 bin avro maaş ödenecek.