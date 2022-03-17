Gediz Nehri’ne iki yeni istasyon

Gediz Nehri, geçtiği Uşak, Manisa ve İzmir’de büyük ve verimli tarım alanlarının sulanmasında önemli rol oynuyor. Proje kapsamında, nehrin iki noktasına anlık olarak kirlilik değişkenlerini ölçebilen ve verileri çevrim içi bilgisayara aktaran iki ölçüm istasyonu kurularak faaliyete geçirildi.

Amacımız anlık verilerle kirliliğin sebebini saptamak

İzmir Ekolojik Denge Derneği Başkanı Tolga Çalışkanelli, “Gediz’in kirlenmesi demek yediğimiz tarımsal ürünlerin kirli yetişmesi demek. Ayrıca denize dökülüyor, denizden de besleniyoruz. Balıkların üremesini engelleyebiliyor. Aynı zamanda Kuş Cenneti’ndeki kuşlar buradan besleniyor, onlar için de tehlike. Projemizin amacı, kurduğumuz dijital su analiz istasyonları ile suyun içindeki kirliliği anlık analizlerle saptamak. Onunla beraber, anlık verilerle manuel olarak alınmış numuneleri karşılaştırıp buradaki kirliliğin sebeplerini saptamak. Onun dışında havza üzerinde istasyonları yaygınlaştırabilirsek lokal müdahalenin de önü açılır.”