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Gediz Nehri'nde toplu balık ölümü tedirgin ediyor

Gediz Nehri'nde kirlilikten kaynaklandığı öne sürülen toplu balık ölümleri endişe oluşturdu.

04 Kasım 2018 Pazar 11:42
Gediz Nehri'nde toplu balık ölümü tedirgin ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat ve Şaphane dağlarından doğarak Manisa'nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçen sonrasında İzmir'in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasında bulunan bölgeden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin bazı bölümlerinde kirlilik tedirgin etti. Nehrin, Turgutlu'dan geçen bölümünde, boyları 10 ila 50 santim, ağırlıkları 200 gramla 15 kilo arasında değişen yayın, aynalı sazan ve kefal türü balıklar toplu halde telef oldu. Şişmiş ve kıyıya vurmuş balıkları bazı vatandaşların topladığı görüldü.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, gerekli incelemelerin yapılacağını, sorunun kirlilikten kaynaklandığını ve sorumluların belirlenmesi halinde gereken cezaların uygulanacağını söyledi.

Gediz Nehri'nde balık tuttuğu görülen 45 yaşındaki Atilla Yoldaş, "DSİ Turgutlu İşletmesinden emekli oldum. Salihli'deki bazı fabrikaların atık sularından dolayı, Gediz kirleniyor. Balıkların hali böyle. Durum vahim. Telef olanlar hariç çok sayıda can çekişen balık vardı. Yetkililerin acilen çözüm bulmasını istiyoruz. Balık ölümlerine normal kirlilikten ziyade, sudaki ağır kimyasal maddeler neden oluyor" dedi..

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:42
  1. Manisa
  2. Kütahya
  3. İzmir
  4. manisa
  5. turgutlu
  6. gediz nehri
  7. tozlu balık ölümleri

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