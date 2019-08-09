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Gediz Emniyeti’nden sahte para uyarısı

Kütahya’nın Gediz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:16
Gediz Emniyeti’nden sahte para uyarısı

Kütahya’nın Gediz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi.


Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Kurban bayramı öncesi sahte para mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.


Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı olarak bilgi aktardı.


Kurban Bayramı öncesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Gediz İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Sıraç Karakaya, “Kurban Bayramı süresince güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri adına Pazar yerleri ile halkın yoğun olduğu yerlerdeuygulamalar gerçekleştiriyoruz. Dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve sahte para olaylarının önlenmesi amacıyla ekip sayısını arttırdık. Hareketli halde uygulamalar planladık” dedi. (RB-EFE)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:16
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