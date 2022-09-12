Geçmeyen kuru öksürüğünüz varsa ilacı bırakın, 3 gün bunu deneyin! Mucize gibi formül

Birçok hastalık zamanla geçer, kurtuluruz fakat öksürük kronikleşir ve bir türlü geçmek bilmez. Geçmeyen kuru öksürüğü yok etmenin aslında aklınıza bile gelmeyen basit bir yolu var. O da ayaklarınızı sıcak suya koymak.

Sıcak su uygulamasının yapılışı çok kolay. Ayaklarımızı yakmayacak derecedeki sıcak suyun içerisinde 20-40 dakika kadar tutmak gerekiyor. Ancak su bir süre sonra soğuyacağından devamlı sıcak su ile takviye yapılması lazım.

Sıcak suyun içinde ayaklarınızı bekletirken biraz da terlemeniz gerekiyor. Bu terlemenin oluşabilmesi için de ayaklarımızı sıcak suda belirli bir süre bekletmeniz şart.

Ardından yapmanız gerekenler şunlar:

Öncelikle terli elbiselerinizi çıkarlar havlu ile kurulanın ancak banyo yapmayın. 7-8 saat süre boyunca dışarı çıkılmaması, soğuk içecekler içilmemesi gerekiyor. Sıcak içecekleri içebilirsiniz. Bu uygulamayı 3 akşam boyunca yapılırsa şalgam atma yoluyla öksürükten kurtulmak mümkün.

İlaç içmek yerine bitki çaylarını deneyin

Ayva çayının öksürükte yumuşatıcı ve yatıştırıcı etkisi bulunuyor. 1 çay kaşığı parçalanmamış ayva tohumunu 1 fincan su içerisinde 5-10 dakika kadar demledikten sonra içebilirsiniz. Genellikle bitki çayları hafif etkili olduğundan yemeklerden 30 dakika önce veya 1-2 saat sonra mide boşken içmeniz çayın olumlu etkisini artırıyor.

Yeşil çayın yüksek antioksidan özelliği artık herkes tarafından bilinirken kakule ile birleşen yeşil çayın hem bağışıklık sistemi hem de boğaz yolu enfeksiyonlarında etkisi büyük. Yoğun derişimli çayı gargara olarak kullanabilirsiniz ve kakule ilaveli yeşil çayı günde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Fakat hipertansiyon veya taşikardi probleminiz varsa günde 2 fincanı geçmeyin.

Yürütülen birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici, kanser karşıtı, yangı ve spazmları iyileştirici etkileri ortaya konulan toz karabiberin, öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip 1 tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz. Fakat reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çaydan sınırlı tüketmeniz gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler günde 2-3 tatlı kaşığı kadar tüketebilir.