Geçmeyen kas ağrılarına birebir! Eklem ağrılarına iyi gelen gıdalar

Diyetisyen Tuğba Küçük, bazı ipuçları vererek, "Sağlıklı beslenmek vücudumuzun doğru çalışması için çok önemlidir. Kişi yeterince uygun gıda alamazsa, ne yazık ki kas ağrısı ve acısı kaçınılmazdır. Zencefil, geleneksel tıbbın vazgeçilmezidir. Zencefil kök bitkisinin en iyi bilinen etkisinden biri bulantıyı önlemesi ve mide yatıştırıcı özelliğidir. Bu bitki aynı zamanda menstürel kramplar ve egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarıyla da savaşır. Baş ağrısı savaşçılarının en güçlülerindendir. Çünkü anti enflamatuar özelliğe sahiptir. Baş ağrısı çektiğinizde veya kronik baş ağrınız varsa bir bardak zencefilli bitki çayı içmek şikayetlerinizi yatıştırır” şeklinde konuştu.

Mevsimine göre yeterince uygun gıda almayanların günlük hayatta kas ağrısı yaşayabileceğini belirten Küçük, iş stresi, spor, ev temizliği derken yorulan bedenle birlikte kaslarda ağrılar olmasının normal olduğunu söyledi.

ZERDEÇAL



Zerdeçalın da enflamasyon dahil olmak üzere vücutta birçok etkiye sahip olduğunu belirten Tuğba Küçük, “Araştırmalar romatoit artrit ve osteoartrit olan kişilerin curcumin maddesi içeren gıda takviyeleri aldıklarında daha rahat yürüyebildiklerini göstermiştir. Zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek emilimini arttırmaktadır. Bu sebeple sözünü ettiğimiz baharatların karışımını yapıp o şekilde kullanmanız çok daha etkili olacaktır.

OSTEOPOROZU ÖNLEMEYE VE TEDAVİ ETMEYE OLDUKÇA YARDIMCI BESİN



Kabak çekirdeği, migren ağrılarına iyi gelen bir mineral olan magnezyumu bol ihtiva eder. Aynı zamanda osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye de oldukça yardımcıdır. Daha fazla magnezyum kaynağı için beslenmenize badem ve kaju fıstığı, ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve mercimeği de ekleyebilirsiniz” diye konuştu.

"EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİR"



Antienflamatuar omega 3 yağ asitleriyle dolu olan somonun sağlık için ideal olan yiyecekler listesinin en başında yer aldığını belirten Tuğba Küçük, “Kalp dostu olarak da kabul edilir ve aynı zamanda romatoit artritteki eklem ağrılarına iyi gelir.Ton balığı, sardalye ve uskumru gibi soğuk su balıklarının diğer çeşitleri de bu bakımdan iyi seçimlerdir.

"AĞRILARI AZALTACAK FİTO BESLEYİCİLERLE DOLU"



Yaban mersini, iltihaplanmayla mücadele edip, ağrıları azaltacak fito besleyicilerle doludur. Eğer yaban mersini sezonu değilse dondurulmuş olarak da tüketilebilir. Çilek ve portakal gibi antioksidan ve polifenol içeren diğer meyveler benzer bir yatıştırıcı etkiye sahip olabilir.

Yapılan araştırmalara göre 20 adet vişne yemenin ağrı üzerindeki etkisi bir tane ağrı kesici ilaç almakla aynıdır. Eğer bu sizin için yeterli değilse, vişnenin 45 tanesi iltihabın kaynağı olan C reaktif proteini azaltmakta birçok ilaçtan daha etkilidir. Araştırmacılar, maraton koşucularında yarıştan bir hafta önce önce vişne suyu içenlerde içmeyenlere göre daha az kas ağrısı oluştuğunu gözlemlemiştir. Bunun nedeni meyvenin içinde bulunan antioksidan ve antienflamatuar bileşiklerden kaynaklanır.

BAZI ARAŞTIRMALARA GÖRE ENFLAMASYONU AZALTIYOR



Kapsiasin bibere acısını veren maddedir ve ağrı kesici özelliğiyle bilinir. Bazı araştırmalar, acı biber tüketmenin enflamasyonu azalttığını göstermektedir. Bu yanma etkisi aynı zamanda beyindeki ağrı sinyallerini bloklayan endorfin hormonu salınımını da serbest bırakır.

KARACİĞERİ TEMİZLER, BRONŞİT VE ASTIM BELİRTİLERİNİ HAFİFLETİR...



Ada çayının, kaşındıran boğaz ağrılarının ve sinirsel baş ağrılarının sonlanmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca ada çayı karaciğeri temizler, bronşit ve astım belirtilerini hafifletir, hafızayı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını geliştirir. Diğer olumlu etkileri arasında, stresi ve aşırı terlemeyi azaltması, saçların beyazlamasını yavaşlatması, kan şekerini düşürmesi ve diş eti iltihaplanmasını sonlandırması da bulunmaktadır.



Nane yağı, irritabl bağırsak sendromundaki ağrılı kramplar, gaz ve şişkinliği yatıştırır. Nane çayı ise mide rahatsızlıklarına iyi gelir” ifadelerini kullandı.

Kemik Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bitkisel yağlarla masaj.

Egzersiz yapmak.

Zencefil çayı içmek.

Vitaminlerden zengin beslenmek.

Papatya çayı içmek.

Soya sütü içmek.

Peki, Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir, nasıl tüketmek gerekir?

Kabak çekirdeğinin detoks etkisi yapması, hücrelerin iyileştirilmesi ve yaşlanma belirtilerinin azalması konularında etkilidir. Hücrelerde zaman içinde yer edinen ve hücre yapısını bozarak kırışıklıklara yok açan serbest radikallerin atımında kabak çekirdeği kullanılabilir. Kişilerin hastalık harici, hastalıklardan korunmak için de kabak çekirdeği tüketmeleri gerekmektedir. içinde bulunan zengin mineral kaynakları, hücrelerin yenilenmesini sağlarken, toksin atımında da vücuda yardımcı olmaktadır.

Prostat ve Mesanenizi Kabak Çekirdeği ile Koruyun!

Kabak çekirdeğinin boşaltım organları üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Prostat bezinin büyümesi, idrar kaçırmaya neden olabilir. Ayrıca prostat içindeki tümörler de idrar kaçırma, kanlı idrar gibi sorunlara neden olur. prostat büyümesinin ve idrar bezlerindeki tümörlerin nedenleri, kanda yetersiz demir ve oksijen taşınması ve metabolizmanın toksit madde biriktirmesi olabilmektedir. Bunlardan korunmanın en önemli yolu da kabak çekirdeği tüketimini arttırarak vücudunuzun demir ve mineral depolarını doldurmaktır. Mesanede ve prostatta meydana gelebilecek hasarların onarılmasında ve idrar süzmede etkili böbrek havuzlarının arındırılmasında kabak çekirdeği, içerdiği maddelerle rol oynamaktadır.

Kabak Çekirdeğinin Kalbe Faydaları

Kalbinizi Kabak Çekirdeği İle Koruyun!

Kabak çekirdeğinin kalbe etkisi, ritmi düzenleme ve kan şekerini düşürmedir. Tip 2 diyabet hastalarına özellikle tavsiye edilen kabak çekirdeği, kan şekerini azaltır, kan basıncını önler. Ani kan basıncı yükselmesine bağlı kalp krizlerinin de böylelikle önüne geçer. İyi kolesterolü artırarak kalbin yükünü azaltır. Kalp atışında atım hızını ve kan kalitesini yükseltir. Böylelikle vücudun oksijen yetersizliğinden kaynaklı ani kalp krizleri yaşamasına izin vermez.

Ani felçler de kan akışının ani değişiminden meydana gelmektedir. Kandaki oksijenin azalması, kan basıncının vücuda yeterli gelmemesine neden olur. bunun sonucunda artan kalp atım hızı, vücudun damarlarında tahribata yol açabilir ve beyindeki tahribat felce neden olur. bu sorunla karşılaşmamak için özellikle sabah saatlerinde bir avuç kabak çekirdeği tüketmelisiniz.

Kabak Çekirdeği ile Sperm Kalitenizi Arttırın!

Kabak çekirdeğinin sperm üzerindeki etkisi, artan kalite ile ölçülebilmektedir. Sperm kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden olan erkek vücudundaki çinko oranı, kabak çekirdeği ile yükseltilebilir. Çinko düşüklüğünde sperm kalitesi de düşeceğinden sıvı içindeki sperm sayısında azalma görülür. Vücutta çinko ve demir depolarının azalmasına bağlı olarak erkekte kısırlık görülebilmektedir. Ancak özellikle kabukları ile birlikte tüketilen kabak çekirdeği, çinko depolarının doldurulmasını sağlamakta ve sperm kalitesini buna bağlı olarak yükseltmektedir.