Geçmek bilmeyen öksürüğe kesin çözüm!

Kronik öksürük hem çocukları hem de yetişkinleri fazlasıyla yorar. Kullanılan ilaçlara rağmen bu öksürükler aylarca sürebilir. Böyle bir sorun yaşıyorsanız; süt ve hatmi çiçeği ile şahane bir çay hazırlayabilirsiniz.

Hatmi çiçeğinin faydaları nelerdir?

Hatmi çiçeği kan şekerini dengeler.

Antioksidan kaynağı olan hatmi çiçeği yıllara meydan okumanıza yardımcı olur.

Etkili bir idrar söktürücü arıyorsanız; hatmi çiçeği fazlasıyla işinize yarayacaktır.

Hatmi iyi bir balgam söktürücüdür.

Hatmi çiçeği doğru kullanıldığında kronik öksürüğe iyi gelir.

Bu şifalı bitki bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kronik öksürük için hatmi nasıl kullanılır?

Malzemeler:

Yarım su bardağı süt

5-6 adet hatmi çiçeği

Yarım bardak sütü kaynatın. Kaynayan sütün içerisine hatmi çiçeğini ekleyip 1 dakika daha kaynatın. Ocağın altını kapatın ve sütün ılınmasını bekleyin. Ilınan sütü süzüp içebilirsiniz. Sabah, akşam içeceğiniz bu süt birkaç gün içerisinde öksürüğünüzü geçirecektir. Bu arada laktoz alerjiniz varsa süt yerine su kullanabilirsiniz.