Geçiş aylarında kişnişi ihmal etmeyin!
Maydanozgiller familyasına ait bir bitki olan kişniş, halk arasında "aş otu" olarak da biliniyor. Yeşil yapraklarıyla maydanoza oldukça benzeyen kişniş, tek yıllık otsu bir bitkidir.
Maydanozgiller familyasına ait bir bitki olan kişniş, halk arasında "aş otu" olarak da biliniyor. Yeşil yapraklarıyla maydanoza oldukça benzeyen kişniş, tek yıllık otsu bir bitkidir. Kişniş, diyet lifi, manganez, demir ve magnezyum kaynağıdır. Ek olarak, kişniş vitamini, K vitamini ve protein bakımından zengindir. Ayrıca az miktarda kalsiyum, fosfor, potasyum, tiamin, niasin ve karoten içerirler.
Kişnişin sağlığa olan faydaları ise şöyledir:
- Cilt iltihabını azaltır.
- Cilt bozukluklarını giderir.
- Kötü kolesterolü düşürür.
- Kan basıncını düzenler.
- Ağız ülserleri için doğal antiseptik.
- Anti-alerjik özellikler.
- Kemik sağlığını geliştirir.