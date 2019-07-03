Geçici orman işçilerine bürokrasi engeli

Hükümet orman yangınıyla mücadele eden geçici işçilerin çalıştırılma süresini 10 aya uzatmasına rağmen, süre uzatımı konusunda ayak sürüyen bürokrasi, milyonlarca dönüm orman arazisini tehlikeye atıyor. Orman Genel Müdürlüğü, çoğunluğu ‘geçici’ statüde olan yangın işçileriyle, bu yangınları önlemeye ve söndürmeye çalışıyor. Ancak OGM’nin mevcut geçici işçilerin çalıştırılabilmesi için talep ettiği vizeler, hantal bürokrasiye takıldı.

Geçen yıl istihdam edilen işçiler bu yıl bürokrasiye takıldı!

Orman Genel Müdürlüğü, sayıları 9 bin civarında olan ‘geçici’ statüdeki orman işçilerini çalıştırabilmek için, her yıl ‘vize’ almak zorunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yılda en fazla 5 ay 29 gün çalıştırılabilen geçici işçilerin istihdam süresinin, ‘kurumların talebine bağlı olarak’, 9 ay 29 güne çıkarılması için, Aralık 2017’de bir kararname yayınladı. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki işçiler, bu kararname gereğince, 2018 yılında 9 ay 29 gün istihdam edildi. Geçici işçilerin özverili çalışmaları sayesinde çıkan binlerce orman yangını büyümeden söndürüldü. Ancak, Orman Genel Müdürlüğü’nün, geçici işçileri 5 ay 29 güne ilave olarak 4 ay daha çalıştırma talebine bu yıl olumlu karşılık verilmedi. Havaların ısınmasıyla orman yangınlarının arttığı şu günlerde, 5 ay 29 gün çalışma süresini dolduran yangın işçilerinin iş akitlerini yıl sonuna kadar askıya alma durumuyla karşı karşıya bulunan Orman Genel Müdürlüğü, 25 Haziran 2019 tarihli ve ‘Çok İvedi’ kayıtlı bir yazıyla, geçici işçiler için 4 ay daha süre uzatımı talebini yineledi. OGM’nin yazısında, süre uzatımı ihtiyacı, “Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde zafiyet yaşanmaması için vizeye tabi tüm işçilerimizin 4 ay daha süre uzatımlarının yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim” şeklinde ifade edildi. Bu talebe de henüz olumlu bir yanıt gelmedi.

Kaybedilecek binlerce hektar ormanın vebalini kimse taşıyamaz

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan orman işçilerinin üye olduğu Öz Orman-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Settar Aslan, zaten sayıca yetersiz olan orman yangınıyla mücadele işçilerinin çalışma sürelerinin kısa tutulmasıyla, ülke ormanlarının büyük bir risk altına girdiğini belirterek, “Ormanlarımızın değerini parayla ölçemeyiz. Devletimiz 4 milyonu aşan işçi-memur personeline ve 12 milyon emeklimize yılın 12 ayında maaş ödeyebilme gücüne sahipken, 9 bin yangın işçimize 4 ay süre uzatımı konusunda ayak sürümenin gerekçesini anlayamıyoruz. Yangın mücadelesinde hizmetine acil ihtiyaç duyulan bu işçilerimiz hizmet dışı bırakılırsa, kaybedilecek binlerce hektar ormanın vebalini kimse taşıyamaz” uyarısında bulundu.

Hantal bürokrasi yüzünden ormanlar risk altında

Her yaz diğer ülkeler milyonlarca dönüm orman kaybına yol açan yangınlara teslim olurken, Türkiye’nin yakaladığı müthiş başarı grafiği parmak ısırtıyor. AK Parti iktidarıyla, en çok yangın tehdidi altında bulunan Ege ve Akdeniz bölgelerinde, ormanların her yerine itfaiye ve yangınla mücadele araçlarının ulaşabileceği yollar yapıldı. Bunun yanında, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterlerinin dakikalar içerisinde ulaşarak su ikmali yapabilmesine olanak sağlayan çok sayıda gölet inşa edildi. Yangın gözetleme kulelerinin sayısı artırılırken, son dönemde ülkemizin büyük başarı elde ettiği insansız hava araçları da (İHA) yangın gözetleme faaliyetlerinde kullanılmaya başlandı. Alınan bu tedbirler sayesinde, yangınlara müdahale süresi, 15 dakikaya indirilerek müthiş bir başarı grafiği yakalandı.