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Aktüel Geçici olarak yolcu alımına kapatılan Yenikapı metro istasyonu açıldı
Aktüel

Geçici olarak yolcu alımına kapatılan Yenikapı metro istasyonu açıldı

Seferler, Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:53:18 -
Geçici olarak yolcu alımına kapatılan Yenikapı metro istasyonu açıldı

İSTANBUL (AA) - Enerji kesintisi nedeniyle geçici olarak yolcu alımına kapatılan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun yolcu alımına açıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu yolcu alımına açılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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