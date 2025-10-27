  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Geceyi sarsan saldırı! Rusya 193 İHA’yı düşürdü
Gündem

Geceyi sarsan saldırı! Rusya 193 İHA’yı düşürdü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Geceyi sarsan saldırı! Rusya 193 İHA’yı düşürdü

Rusya, Ukrayna’nın gece boyunca gerçekleştirdiği büyük çaplı İHA saldırısını püskürttü. Savunma Bakanlığı, aralarında başkent Moskova’ya yönelen 34’ünün de bulunduğu toplam 193 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna ordusuna ait, 34’ü başkent Moskova’ya uçan toplam 193 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, gece Ukrayna ordusunun gönderdiği 193 uçak tipi İHA’yı imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, 34 tanesi Moskova şehrine uçan olmak üzere, Moskova bölgesinde 40, Moskova yakınlarındaki Kaluga bölgesinde 42, Tula bölgesinde 32 İHA’nın vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca Bryansk bölgesinde 47, Kursk bölgesinde 10, Oryol bölgesinde 7, Rostov bölgesinde 4, Voronej bölgesinde 4, Orenburg bölgesinde 2, Tambov bölgesinde 2, Belgorod bölgesinde 1, Lipetsk bölgesinde 1 ve Samara bölgesinde 1 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca Moskova’ya yönelik İHA saldırısı olduğunu belirterek, savunma sistemlerinin İHA’ları düşürdüğünü ve parçaların düştüğü yerde uzmanların çalışma yaptığını ifade etti.

Ticaret savaşında yeni perde! ABD ve Çin masaya oturdu ama ipler geriliyor
Ticaret savaşında yeni perde! ABD ve Çin masaya oturdu ama ipler geriliyor

Gündem

Ticaret savaşında yeni perde! ABD ve Çin masaya oturdu ama ipler geriliyor

Ankara’da jet hareketliliği! Eurofighter alımında kritik hafta
Ankara’da jet hareketliliği! Eurofighter alımında kritik hafta

Gündem

Ankara’da jet hareketliliği! Eurofighter alımında kritik hafta

Almanya okullarda savaş dersine hazırlanıyor
Almanya okullarda savaş dersine hazırlanıyor

Gündem

Almanya okullarda savaş dersine hazırlanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23