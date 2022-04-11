Gecenin yıldızı konuştu: Domine ettik

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golün sahibi Miha Zajc, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstünde toplayan Sloven futbolcu, maçı kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

İşte Miha Zajc'ın açıklamaları:

"Gerçekten bizim açımızdan bugün harika bir maçtı. Oyunu başından sonuna kadar domine ettiğimizi düşünüyorum ve galibiyeti hak ettik. Kontrol bizim elimizdeydi maç boyunca. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçın başından beri harika desteklediler bizi. Hem sonuç için hem de atmış olduğum gol için çok mutluyum.

Takım olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum, takım olarak iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Ben de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özgüvenli bir şekilde hareket edebiliyoruz. Bazen ben bazen başka takım arkadaşlarımız atıyor."