  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gecenin yıldızı konuştu: Domine ettik
Spor

Gecenin yıldızı konuştu: Domine ettik

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında ilk golü kaydeden ismi Miha Zajc, maç sonrasında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 02:41:00 -
Gecenin yıldızı konuştu: Domine ettik

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golün sahibi Miha Zajc, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstünde toplayan Sloven futbolcu, maçı kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

İşte Miha Zajc'ın açıklamaları:

"Gerçekten bizim açımızdan bugün harika bir maçtı. Oyunu başından sonuna kadar domine ettiğimizi düşünüyorum ve galibiyeti hak ettik. Kontrol bizim elimizdeydi maç boyunca. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçın başından beri harika desteklediler bizi. Hem sonuç için hem de atmış olduğum gol için çok mutluyum.

Takım olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum, takım olarak iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Ben de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özgüvenli bir şekilde hareket edebiliyoruz. Bazen ben bazen başka takım arkadaşlarımız atıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay