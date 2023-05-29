Gecenin fıkrası Şirin Payzın'dan! 'Bence Kılıçdaroğlu...'

Türkiye bugün ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kandil'in desteklediği Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yeniden cumhurbaşkanı seçti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.

Seçmeni tarafından istifa etmesi beklenen Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamasında istifa etmeyeceğini belirterek "Ben her zaman hakkınız hukukunuz için, bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim vermeye de devam edeceğim. Şimdi sizlerden bir ricam var; demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin." dedi.

Şirin Payzın'dan destek

Halk TV ekranlarında açıklamayı değerlendiren Şirin Payzın da Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Payzın, şu ifadeleri kullandı:

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"'Bu mücadelenin içinde olacağım yenilmedim' diyor, bence bu doğru bir şey. Çünkü gerçekten yenilmedi. Bu sonuçlar bize bunu gösteriyor."