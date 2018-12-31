Geçen yıla göre dörtte bir fazla ödeyeceğiz! Motorlu taşıtlar vergisi arttı

Yeni yılla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi de artıyor. Yeniden değerleme oranına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 23,73 oranında artacak. Buna göre 1.200cc motor gücüne sahip 1-3 yaş arası bir aracın 743 TL olan MTV’si 2019 yılında 919,31 TL’ye, 1.400cc motor gücüne sahip bir aracın bin 294 TL olan MTV’si de bin 601,06 TL’ye yükselecek.

İşte 2019 yılında bazı araçların motor gücüne göre ödenecek MTV tutarları: