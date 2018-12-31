THY- Euroleague
0553 313 94 23

Geçen yıla göre dörtte bir fazla ödeyeceğiz! Motorlu taşıtlar vergisi arttı

Yeni yılla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranına göre yüzde 23,73 oranında artacak.

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:01
Geçen yıla göre dörtte bir fazla ödeyeceğiz! Motorlu taşıtlar vergisi arttı

Yeni yılla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi de artıyor. Yeniden değerleme oranına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 23,73 oranında artacak. Buna göre 1.200cc motor gücüne sahip 1-3 yaş arası bir aracın 743 TL olan MTV’si 2019 yılında 919,31 TL’ye, 1.400cc motor gücüne sahip bir aracın bin 294 TL olan MTV’si de bin 601,06 TL’ye yükselecek.

İşte 2019 yılında bazı araçların motor gücüne göre ödenecek MTV tutarları:

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:01
  1. Motorlu Taşıtlar Vergisi
  2. Yeniden değerleme oranı
  3. MTV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Ankara Kahramankazan belediye başkan adayı 2019
    1. AK Parti Ankara Kahramankazan belediye..
    2. 2019'da hayatımızda neler değişecek?..
    3. GÖRÜŞ - Sudan’da neler oluyor?
    4. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    5. 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet..
    6. Filistin mücadelesi kaderimiz
    7. MHP, af ısrarını sürdürüyor
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın..
    9. Döviz kurları
    10. İlahiyatçı Prof. Okumuş'tan piyango..
    11. Geçen yıla göre dörtte bir fazla..
    12. "Şampiyonluğu Ankara’ya getirmek en..
    13. Devlet Bahçeli'den operasyon açıklaması!
    14. Saadet Partisi belediye başkan..
    15. TAB Gıda, yeniden Ticket Restaurant..
    16. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    17. KABİS devrede seyahat güvende
    18. Hatice Değerli Saadet Partisi İzmir..
    19. HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması:..
    20. ATO’dan yeni yılda yeni vizyon
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...