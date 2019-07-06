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Geçen hafta uğurlanmıştı! İlk sondaj için tarih verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin 1 hafta içinde sondaja başlayacağını duyurdu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
Geçen hafta uğurlanmıştı! İlk sondaj için tarih verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz hafta Akdeniz'e doğru yola çıkan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin 1 hafta içinde sondaja başlayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta Yavuz Gemisi'ni Gebze'den yolcu etmiştik. Şu anda Mersin Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içerisinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız"

"Çin'in en büyük kamu şirketi olan Çin Devlet Şebeke Kurumu üst düzey yetkilileri ile görüştük. Daha önceden akıllı şebekeler ile ilgili bir işbirliği anlaşmamız zaten vardı, onları gözden geçirerek yol haritasını güncelledik. Bunları da önümüzdeki günlerde sektörle paylaşacağız"

"Burada bir ürünün veya hizmetin alınmasından öte daha çok 'Türkiye şartlarında bir akıllı şebeke nasıl olmalı' Türkiye'de bunu bir teknoloji merkezi haline getirerek neler yapabiliriz onları tartışacağız. Türkiye'de pilot çapta küçük örnekler var, bunları ulusal anlamda yaygınlaştırmak istiyoruz"

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
  1. Mersin
  2. yavuz gemisi
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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