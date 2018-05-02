THY - Konya
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Geceleri mezarlıkta ağlayan kız şehri tedirgin ediyor

Çorum’da bulunan Ulu Mezarlık'ta 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağlayan genç kız, gizemini koruyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:00
Geceleri mezarlıkta ağlayan kız şehri tedirgin ediyor

Çorum'da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildiği esrarengiz olay gizemini koruyor. Ulu Mezarlık'taki mezar başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için polisin çalışmaları sürüyor.

MEZARLIKTA ARAMALAR YAPILDI

Son günlerde Ulu Mezarlık'ta akşam saat 21.00'den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden bölge sakinleri, 5 gündür mezarlığa gelen gizemli kızın mezar başında ağladığını ifade etmişti.

Dün gece polis ekipleri görevlilerle birlikte gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamadı.

Polis ekipleri genç kızı bulmak adına mezarlıkta bulunan ağaçları dahi kontrol etti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:00
  1. Polis
  2. Çorum
  3. Genç
  4. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'nın baş düşmanını açıklandı!
    1. Amerika'nın baş düşmanını açıklandı!
    2. Nakşibendi türbesinde ‘Kur’an ve dua’
    3. Ermenistan fena karıştı! Başkente..
    4. Yumurtanın cilde faydaları
    5. Ülke karıştı! Başkente girişler..
    6. Zeybekci: Proje Bazlı Teşvik Sistemi,..
    7. Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne..
    8. Çok maaşa tek emekli ikramiyesi!..
    9. Ülkede deprem şoku! Beşik gibi..
    10. Apple’ın iPhone satışları azaldı
    11. 4 parti ittifak kararı aldı! İsim için..
    12. Suudi Arabistan’dan İran ile..
    13. ABD ve Batı'nın seçimlerdeki rengi..
    14. Tırnak mantarı nasıl oluşur?..
    15. AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük..
    16. Gemi ve kıyı tesisleri de siber ekip..
    17. Amerika, Rusya bayrağını indirdi
    18. İbrahim Tatlıses vekillik turuna çıktı
    19. İrlanda'dan 2 bin sığır daha yola..
    20. İngiliz medyasından ABD'ye skandal..
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!