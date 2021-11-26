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Kadın - Aile Gece mesaileri sağlığınızı nasıl etkiliyor?
Kadın - Aile

Gece mesaileri sağlığınızı nasıl etkiliyor?

Vücudumuzun gece gündüz farklılıklarına uyum göstermesi sağlık açısından zorunludur.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 19:24:00 - 2021-11-26 19:50:33
Gece mesaileri sağlığınızı nasıl etkiliyor?

Bu uyumu sağlayan ise vücudumuzun sadece karanlıkta salgıladığı melatonin adı verilen bir hormondur. Sadece gece ne kadar uyuduğumuzu değil aynı zamanda uykumuzun kalitesini de hesaba katmamız gerekiyor.

Gece boyunca çalışmak zorunda olan pek çok insan var. Sağlık çalışanları, gece bekçileri ya da sık seyahat eden insanlar, gece boyunca çalışmak zorunda olan bu gruba aittir. Birçok çalışma, gece boyunca çalışmanın, diğer temel faktörlerin yanı sıra yaşam kalitemizi ve yaşam beklentimizi büyük ölçüde azalttığını göstermektedir.

Bu nedenle, gece boyunca uyumadığımız zaman vücudumuz hormonal değişiklikler yaşar.

Güncel bir araştırmaya göre, gece vardiyaları beyin ve kalbin "vücut saatlerinin" uyumunu bozarak, kalp rahatsızlıklarına da davetiye çıkarabiliyor.

Yani sağlığınızı ciddi anlamda riske atıyor.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden moleküler biyoloji uzmanları, gün boyu kalpteki hücrelerin kimyasal dengesini değiştiren kalp hücrelerinin iç saatlerini tek tek inceledi.

İnsan bedeni aktif olduğunda, kalbin daha çok çalışması gerekiyor. Bu da kalbin çok daha hızlı atması ile mümkün.

Ancak yaptıkları araştırma, vardiyamızı değiştirdiğimiz zaman, beynimiz hızla adapte olmayı başarsa da, vücudumuzdaki hücrelerin kendi biyolojik saatlerinin bu saatlere uyum sağlamada geç kaldığına işaret ediyor.

 

 

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