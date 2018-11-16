Gece körlüğüne dikkat!

Tavukkarası olarak da bilinen gece körlüğü gece ya da loş şıkta net görememe problemi olarak bilinir ve birçok nedeni olabilmektedir. Gece körlüğünden etkilenen insanlar net göremedikleri için akşam ve gece saatlerinde hareket etmede ve araç kullanmada zorluk çekerler. Gece körlüğü sonradan ortaya çıkabildiği gibi kalıtsal da olabilmektedir.

Gece körlüğü nedenleri ve tedavi yolları:

TEDAVİ EDİLMEMİŞ MİYOP

Miyop bazı durumlarda gece körlüğüne neden olabilir. Miyop göz yuvarlağının genişlemesinden kaynaklanır. Bu da retinadaki odaklama uyumsuzluğundan dolayı uzaktaki cisimleri net olarak görememe, bulanık görme ve loş ortamlarda görme problemlerini doğurur.

MİYOP TEDAVİSİ

Miyop düzeltici lensler yardımıyla tedavi edilir. Bazı durumlarda refraktif cerrahi de gerekebilir. Bunun için LASİK ameliyatı etkili bir seçenektir. Diğer bir seçenek de PRK ameliyatıdır.

GLOKOM HASTALIĞI VE GÖZ BEBEĞİNE BASKI YAPAN İLAÇLAR

Glokom hastalığı gözlere baskı yapar bunun sonucunda da optik sinirleri etkileyerek körlüğe sebebiyet verebilir. Bu hastalık ilk evrelerinde gece körlüğüne de neden olabilir.

Glokom ilaçları da göz bebeğinin daralmasına yol açabilir. Göz bebeğinin daralması göze giren ışığı azaltarak görüşü azaltır bunun sonucu da gece körlüğü ortaya çıkabilir. Glokom hastalığı kalıcı körlüğe neden olabildiği için erken aşamadaki semptomlarda acilen doktora gidilmelidir.

GLOKOM HASTALIĞI TEDAVİSİ

Glokom hastalığı ameliyat ve lazer tedavisiyle gözün su tahliye mekanizması temizlenerek etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Gözün etrafında oluşan basıncı azaltmak için doktor tarafından bazı ilaçlar verilebilir fakat ameliyat en etkili tedavi yöntemidir. Lazer trabeküloplasti, trabekülektomi ve cerrahi implantlar da göz çevresi basıncını azaltan prosedürlerdir.

KATARAKT

Katarakt gece körlüğüne neden olan diğer bir rahatsızlıktır. Katarakt göz lenslerinin kademeli olarak bulanmasına yol açarak görmeyi zayıflatır.

KATARAKT TEDAVİSİ

Katarakt ameliyatı problemi tamamen ortadan kaldırır. Ameliyatta fakoemülsifikasyon adlı bir yöntemle göze bir ultrason mili yerleştirilir ve gözdeki bulanık tabakanın temizlenmesi sağlanır. Bu mil aracılığıyla gözde bulanıklığa neden olan birikinti alınır. Son aşamada ise göze yapay lens yerleştirilir.

RETİNİTİS PİGMENTOZA

Retinitis pigmentoza gece körlüğüne doğrudan yol açan genetik bir hastalıktır. Hastalık ilerledikçe görme tamamen kaybolur. Usher sendromu da duyma kaybıyla birlikte retinitis pigmentozaya neden olarak dolaylı yoldan gece körlüğüne neden olur.

TEDAVİSİ

Bu hastalık tamamen tedavi edilemez fakat A vitamini takviyesi ve ameliyatla ilerleyişi kontrol altına alınabilir. Hastalığın kesin tedavisi henüz bulunamamıştır fakat gelecekte yapılacak retinal transplantlar hastalığı kesin olarak tedavi etmeyi sağlayabilir. Bu hastalara doktorlar tarafından gözlerini ultraviyole ışınlardan korumak için güneş gözlükleri tavsiye edilir.

ŞEKER HASTALIĞI ( DİYABET)

Şeker hastalığı sonucu kandaki şeker miktarı artışı gece körlüğüne neden olabilir. Görme kaybı diyabetin en önemli belirtisidir.

TEDAVİSİ

Diyabetin erken dönemde teşhisi ve insülin enjeksiyonuyla tedavisi hastalığın kontrol altına alınmasını sağlayabilir. Bu sayede görme kaybı ihtimali de asgariye indirilebilir. Tedavi ayrıca gözlük kullanma ve daha şiddetli vakalarda ameliyat seçeneğini de içerir.

GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALMA

Uzun süreler boyunca güneş ışığına maruz kalma da geçici gece körlüğüne yol açabilir. Bu 1-2 gün kadar sürebilir. Uzun süre güneş ışığına maruz kalma sarı nokta hastalığına ve katarakta da yol açabilir.

TEDAVİSİ

Gece körlüğü genelde 1-2 güne kadar geçebilir. Bu süre zarfında hareketleri sınırlamak ve gözleri dinlendirmek çok önemlidir. Güneş gözlükleri ve geniş kenarlı şapkalar da gözleri korumayı sağlar.

KERATOKON

Korneanın normal kubbeli ya da küresel şeklinden konikal şekle dönmesine keratokon denir. Bu durum kolajen fiberlerin zayıflamasıyla korneayı normal olarak doğru pozisyonda tutamaması sonucu ortaya çıkar. Bunun sonucu da loş ışıkta görüşün azalması, parlak ışığa karşı hassasiyet artışı ve göz kaşınması gibi belirtiler görülür.

KERATOKON TEDAVİSİ

Hastalığın şiddetine göre değişik tedaviler vardır. Korneanın şeklini düzelten yumuşak kontakt lens ve rijit gaz geçirgen lens kullanımı önemli tedavi seçeneklerindendir. Daha ilerlemiş durumlarda ameliyat da düşünülebilir.