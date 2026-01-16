Gece kombiyi kapatanlar dikkat: Size pahalıya patlayabilir

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte enerji tasarrufu yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Birçok kullanıcı, doğalgaz tüketimini azaltmak amacıyla gece saatlerinde ya da evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmayı tercih ediyor. Ancak teknik uzmanlara göre bu yöntem ne yakıt tasarrufu sağlıyor ne de güvenli kabul ediliyor. Aksine, kombinin en hassas parçalarını ciddi risk altına sokuyor.

Don koruma sistemi kapalıyken çalışmıyor

Kombilerde tesisat suyunun donmasını önleyen don koruma sistemi, yalnızca cihazın elektrik bağlantısı açıkken devreye giriyor. Kombi tamamen kapatıldığında bu hayati güvenlik sistemi devre dışı kalıyor. Özellikle sıfırın altına düşen sıcaklıklarda borular içinde kalan suyun donması; blok, kazan ve tesisat aksamında patlama ve çatlamalara yol açabiliyor.

Onarım bedeli 15 bin liraya kadar çıkabiliyor

Sektör temsilcileri, donma nedeniyle hasar gören kombilerin onarım maliyetinin güncel piyasa koşullarında 10 bin ile 15 bin TL arasında değiştiğini belirtiyor. Kombi ustaları, tasarruf amacıyla yapılan bu yanlış uygulamanın, cihazın en pahalı parçalarına zarar verdiğini ve kullanıcıyı çok daha büyük bir maddi yükle karşı karşıya bıraktığını vurguluyor.

Kombiyi tamamen kapatmak en büyük hata

Uzmanlara göre, don olayları sonrası yapılan en tehlikeli müdahalelerden biri de donan boruların üzerine doğrudan sıcak su dökmek. Ani ısı değişimi, borularda patlama ve geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor. Teknik servisler şu uyarılarda bulunuyor:

Kış aylarında kombiyi asla tamamen kapatmayın

En verimli kullanım için cihazı düşük derecede sabit çalıştırın

Donma fark edildiğinde müdahaleyi yetkili teknik servise bırakın

Boruların oda sıcaklığında doğal yollarla çözülmesini bekleyin

Aç-kapat yapmak tasarruf sağlamıyor

Uzmanlara göre, tamamen soğuyan bir evin yeniden ısıtılması sırasında harcanan enerji, kombinin düşük ısıda sürekli çalıştırılmasına kıyasla çok daha yüksek maliyet oluşturuyor. Duvarlar, zemin ve hava tekrar ısınana kadar kombi maksimum kapasiteye yakın çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum hem doğalgaz tüketimini artırıyor hem de cihazın ömrünü kısaltıyor.

En kârlı yöntem: Sürekli ve düşük ısı

Hem tesisatın korunması hem de faturaların kontrol altına alınması için en ideal yöntemin, kombiyi sürekli ve düşük sıcaklıkta çalıştırmak olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, “Kapatmak değil, dengeli kullanmak kazandırır” uyarısında bulunuyor.