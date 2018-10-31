Gece hayatı sonu oldu! Karius için bomba iddia

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius'un eski kulübüne geri gönderileceği iddia edildi. İtalyan ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Liverpool'dan kiralanan 25 yaşındaki file bekçisinin performansından memnun kalınmadığı ve taraflar için ayrılık yolu gözüktüğü belirtildi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı goller sonrasında Ada'daki kariyeri tehlikeye giren ve Liverpool'un, Beşiktaş'a kiraladığı Alman kalecinin İstanbul'daki günlerine de iyi başlamadığı belirtildi.

GECE HAYATI BİTİRDİ

Siyah-beyazlı teknik heyetin gece hayatına düşkünlüğüyle nam salan Karius'tan memnun olmadığı ve taraflar için ayrılık yolu gözüktüğü iddia edildi.



MENAJERİNDEN YALANLAMA

Alman kalecinin menajeri Florian Goll, bu iddiaları sert bir dille yalanladı. Goll, " Bu tamamen saçmalık. Bu iddia kesinlikle doğru değil. Karius iki yıllığında Beşiktaş'ta be kulübün onu göndermeye niyeti yok. Karius, Beşiktaş'ın 1 numarası ve her maç iyi performans sergiliyor" dedi.