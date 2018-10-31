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Gece hayatı sonu oldu! Karius için bomba iddia

İtalyan ve İngiliz basını Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen Karius'un Ocak ayında Liverpool'a geri gönderileceğini iddia etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:50
Gece hayatı sonu oldu! Karius için bomba iddia

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius'un eski kulübüne geri gönderileceği iddia edildi. İtalyan ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Liverpool'dan kiralanan 25 yaşındaki file bekçisinin performansından memnun kalınmadığı ve taraflar için ayrılık yolu gözüktüğü belirtildi. 

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı goller sonrasında Ada'daki kariyeri tehlikeye giren ve Liverpool'un, Beşiktaş'a kiraladığı Alman kalecinin İstanbul'daki günlerine de iyi başlamadığı belirtildi.

GECE HAYATI BİTİRDİ
Siyah-beyazlı teknik heyetin gece hayatına düşkünlüğüyle nam salan Karius'tan memnun olmadığı ve taraflar için ayrılık yolu gözüktüğü iddia edildi.

MENAJERİNDEN YALANLAMA
Alman kalecinin menajeri Florian Goll, bu iddiaları sert bir dille yalanladı. Goll, " Bu tamamen saçmalık. Bu iddia kesinlikle doğru değil. Karius iki yıllığında Beşiktaş'ta be kulübün onu göndermeye niyeti yok. Karius, Beşiktaş'ın 1 numarası ve her maç iyi performans sergiliyor" dedi. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:50
  1. İstanbul
  2. beşiktaş
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