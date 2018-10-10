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Gece 12'de yüzerek karaya çıktı, anlattıkları ekipleri harekete geçirdi

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında batan tekneden sağ kurtulmayı başaran Irak uyruklu kadın, karaya çıktıktan sonra Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:35
Gece 12'de yüzerek karaya çıktı, anlattıkları ekipleri harekete geçirdi

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Bir kişinin sağ kurtulduğu faciada 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Jandarma komutanlığı'na giderek yardım istedi

35 kişinin bulunduğu tekneden 1 kişi kurtulabildi. Dün saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi denize açıldıklarını söyledi.

Arama çalışmaları başladı

Denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından 1 korvet, 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopter görevlendirilerek denizde arama çalışmalarına başlandı.

4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Jandarma ve emniyet birimleri de karada arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 2'si karada, 2'si denizde olmak üzere toplam 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 30 kişinin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:35
  1. İzmir
  2. tekne

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