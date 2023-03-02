Geç gelen haber! Akit yazdı Milli gazete hatırladı
Akit gazetesinin tepkilerinden sonra 28 Şubat darbesini anmayı 2 Mart'ta hatırlayan Saadet Partisi'nin Milli gazetesi, bu sefer de haberin içeriğinde AK Parti'yi hedef aldı. Haberde, "28 Şubat ile hem ülkenin önüne ket vuruldu, hem de bugünkü siyasal, ekonomik ve dış politika ortamı hazırlandı" ifadeleri kullanıldı.
Yeniakit.com.tr
28 Şubat darbesinin yıldönümünü anma tenezzülünde bile bulunmayan Milli Gazete gelen tepkilerin ardından 2 Mart'ta darbeyi gazetesine taşıdı.
Sürmanşetinde dün onursal başkan dediği darbeci Sabih Kanadoğlu'nun ölümünü, bugün "28 Şubat ile geldi 28 Şubat ile gitti" diyerek haberleştiren Milli Gazete, darbeyi andığı haberinin satır aralarında da AK Parti iktidarını hedef aldı.
Milli gazete haberde, "28 Şubat ile hem ülkenin önüne ket vuruldu, hem de bugünkü siyasal, ekonomik ve dış politika ortamı hazırlandı" denildi.
Akit gazetesi Milli Gazete'nin 28 Şubat'ın yıldönümünde darbeyi hatırlamayan Milli Gazete'ye böyle hatırlatmada bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO