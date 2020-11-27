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Aktüel Gebze Teknik Üniversitesi deprem bilgilendirme sistemi geliştirecek
Aktüel

Gebze Teknik Üniversitesi deprem bilgilendirme sistemi geliştirecek

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:19:16 -
Gebze Teknik Üniversitesi deprem bilgilendirme sistemi geliştirecek

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından Kocaeli ve çevresi için deprem bilgilendirme sistemi geliştirilecek.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-20 "Hızlı Deprem Hasar Değerlendirme Konsorsiyumu" araştırma projesine ortak olarak katıldı.

Deprem risk azaltım sistemleri etkinliğini artırmayı hedefleyen projede, gerçek zamanlı yer hareketi verileri kullanılarak deprem hasarının hızlı bir şekilde değerlendirileceği bir sistem ve akıllı telefon uygulaması geliştirilecek.

Projenin diğer ortakları arasında Yunanistan, Romanya ile Moldova'dan üniversiteler ile jeoloji ve sismoloji enstitüsü yer alıyor.

- Kocaeli pilot bölgesi için deprem bilgilendirme platformu oluşturulacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan İçişleri Bakanlığı Makedonya-Trakya Sektörü, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi (AMTH) Sivil Koruma Müdürlüğü, Selanik Belediyesi, İskeçe Belediyesi, Orta Makedonya Eğitim Bölge Müdürlüğü, Orta-Doğu Makedonya ve Yunanistan Teknik Odası Trakya sektörleri (Yunanistan), Romanya Deprem Planlama Teşkilatı ve Ulusal Fizik Enstitüsü projeye destekte bulunan kuruluşlar arasında olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Ortak Koordinatörü ve GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Can Zülfikar, şunları kaydetti:

"Geliştirilecek sistem ve uygulamayla Kocaeli pilot bölgesi için test amaçlı, hızlı ve güvenilir bir deprem bilgilendirme platformunun oluşturulması hedeflenmektedir. Gerçek zamanlı yer hareketi verilerinin sağlanması ve kullanılmasında AFAD Deprem Daire Başkanlığı, hedef bölge altyapı-üstyapı bina ve tesis envanterinin sağlanmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile birlikte çalışıyoruz."


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